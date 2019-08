Meghan Markle à l'origine de la brouille entre les princes Harry et William ?

publié le 18/08/2019 à 10:31

Un documentaire diffusé ce samedi 17 août à la télévision britannique fait beaucoup jaser... Pour cause, il met en lumière les batailles de la famille royale. Intitué "William et Harry, princes at war", comprenez "William et Harry : deux princes en guerre", il assure que les deux frères seraient brouillés et ne travaillent plus avec les mêmes équipes.

La presse était d'abord persuadée qu'ils étaient victimes de leurs épouses, Kate et Meghan, qui ne se supporteraient pas. Ce serait en réalité l'arbre qui cache la forêt. Le vrai problème serait entre les deux frères et, selon les spécialistes interviewés dans le documentaire, Meghan en serait plus particulièrement la cause.

"William a dit à Harry de ne pas se précipiter. Ils se connaissaient depuis moins d’un an quand il se sont fiancés" avec Meghan Markle, dit Ingrid Seward, une première spécialiste sur Channel 5. Une mise en garde que Harry n'aurait pas supportée. "Beaucoup de sources m’ont dit que Harry a pété les plombs et a accusé son frère de vouloir saboter sa relation", révèle une autre.

Selon le documentaire, c'est là que tout aurait démarré. Mais une autre rumeur alimente les réseaux sociaux, William aurait trompé Kate. Si elle aurait pardonné à son époux, Harry, lui, ne pourrait pas en faire de même. Cela lui rappellerait trop une autre douleur familiale : la liaison de Charles et Camillia qui a causé une immense peine à Diana, leur mère.

L'hypothèse n'est pas évoquée dans le documentaire ou les médias britanniques. Peut être parce qu'elle n'en vaut pas la peine, ou qu'elle exposerait les journaux à des poursuites judiciaires.