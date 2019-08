Le prince Harry et Meghan Markle à Londres le 29 juin 2019

publié le 15/08/2019 à 23:05

C'est un séjour qui aurait pu passer inaperçu. Mais c'était sans compter sur la presse britannique, qui a révélé mercredi 14 août que Meghan Markle et le prince Harry, accompagnés de leur fils Archie s'étaient offert quelques jours de vacances à Ibiza au début du mois.

Selon le Daily Mail, cette petite escapade aurait eu lieu entre le 6 et le 12 août. L'occasion pour la petite famille de fêter l'anniversaire de l'actrice, née le 4 août 1981, en tout petit comité. Toujours selon nos confrères britanniques, le couple et son bébé âgé d'à peine 3 mois ont séjourné dans une villa à l'abri des regards, protégée par pas moins de cinq gardes du corps.

Des vacances qui ont fait grincer des dents outre-Manche. Notamment en raison du moyen de transport qu'aurait utilisé la jeune maman pour rejoindre l'île : un jet privé, synonyme de grande empreinte carbone et symbole de richesse. Mais on également reproché au couple princier de préférer passer du bon temps loin de la famille royale, alors que la reine Elizabeth II les attendait comme chaque été au château de Balmoral, en Écosse.