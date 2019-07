Lady Diana : "On était trois dans ce mariage"

publié le 29/06/2019 à 13:30

Diana Frances Spencer est née le 1er juillet 1961 dans un décor royal et bucolique. Elle est la descendante d'une lignée d'aristocrates installés ici depuis le 15ème siècle

Diana grandit comme une petite fille riche, gâtée et insouciante.

Mais en cette année 1967, alors qu'elle n'a que six ans, sa mère décide d'aller vivre avec son amant. Rupture violente, bruyante et inamicale. Le divorce intervient deux ans plus tard... e divorce est une blessure profonde pour la future princesse. Enfant elle confie à sa nurse: "Je ne marierai jamais sans être amoureuse. Quand vous n'aimez pas vous divorcez, et moi je ne veux pas divorcer".

La famille royale a depuis toujours ses entrées chez les Spencer, famille qui fait partie du premier cercle de la Couronne. Elisabeth II était présente à la cérémonie de mariage de John et Frances Spencer à l'abbaye de Westminster. Ses fils, les princes Andrew, Edward et Charles profitent régulièrement du domaine ami, de ses parties de chasse et de la grande piscine...

Le Prince Charles a une trentaine d'années. Il est temps pour l'héritier imprévisible du Trône de se marier. Jusque là il a eu la paix mais la famille royale, au nom du protocole, le pousse à trouver au plus vite une épouse. Charles a arrêté son choix sur la fille aînée de la maison Spencer, Sarah, 24 ans. Mais contre toute attente, Sarah va décliner la proposition et déclarer publiquement:"Je ne suis pas amoureuse du Prince Charles"

Diana Spencer, presque 18 ans, est beaucoup moins catégorique que sa sœur aînée. Au pensionnat, elle avait même une photo du Prince Charles au-dessus de son lit. A une copine de classe, elle avait confié:"J'aimerais devenir danseuse ou Princesse de Galles".

Au mois de janvier 1979, lors d'une chasse au cerf organisée par la reine Elisabeth à Sandringham, Charles croise Diana. Malgré leur différence d'âge, plus de dix ans, le prince et la cadette des Spencer passent la soirée à discuter et à plaisanter. La rumeur d'une idylle naissante se répand, savamment distillée par le palais de Buckingham. Les journaux londoniens, les tabloïds, vont immédiatement s'intéresser à Diana...Et ne la lâcheront jamais...