Sida : Emmanuel Macron et Elton John lancent un appel commun

publié le 21/06/2019 à 06:07

Emmanuel Macron et Elton John vont lancer ensemble vendredi 21 juin à l'Élysée un appel à la mobilisation pour accroître les fonds de la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose, a indiqué la présidence jeudi 20 juin.

Cette mobilisation est initiée dans la foulée de la remise de la Légion d'honneur par le président français au célèbre chanteur britannique, actuellement en tournée en France.

Emmanuel Macron et Elton John s'exprimeront en début de soirée devant les personnes rassemblées pour la Fête de la musique dans la cour de l'Élysée, où se produiront les groupes Brigitte, Iris Gold, Pongo et Saint Sister.

Ils célébreront également l'ouverture de la 21e édition du festival Solidays, organisé par l'association Solidarité Sida, qui se tient ce week-end à l'hippodrome de Longchamp, près de Paris.

Le Fonds international de la lutte contre le sida mis en avant

Pour l'occasion, Emmanuel Macron et Elton John s'entretiendront notamment avec le fondateur et directeur de Solidays, Luc Barruet, le directeur-général du Fonds international pour la lutte contre le sida, le paludisme et la tuberculose Peter Sands et le directeur d'Unitaid Leilo Marmora.

La France accueillera le 10 octobre à Lyon la conférence triennale du Fonds, avec l'objectif d'accroître les moyens financiers de cette organisation créée en 2002 qui prend en charge, dans 140 pays, la prévention, le diagnostic et les traitements des trois pandémies.

Hommage à un artiste engagé

En décorant Elton John, Emmanuel Macron va "saluer l'engagement" de "l'un des artistes qui investit et s'investit le plus dans le caritatif et notamment pour les malades du sida", selon l'Élysée. Il est aussi "l'un des premiers artistes gays à avoir eu le courage de le dire, et de porter la voix de la communauté LGBT dans les médias", a souligné la présidence.



L'excentrique superstar s'est récemment rendue au festival de Cannes, avec son mari David Furnish, pour promouvoir RocketMan, le film consacré à sa vie. Auteur de tubes tels que "Your Song" ou "Crocodile Rock", il a vendu plus de 300 millions de disques dans le monde, donné plus de 3.500 concerts.



Officier des Arts et des Lettres depuis 1993, Elton John, 72 ans, se produit jeudi soir à Paris dans le cadre de sa tournée d'adieu de trois ans, The Farewell Yellow Brick Road, entamée en 2018.