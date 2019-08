publié le 13/08/2019 à 19:02

Alors que l'on célébrait la journée mondiale des éléphants le lundi 12 août, Meghan Markle et le prince Harry ont partagé sur leur compte Instagram des photos de leur voyage en Afrique, au Botswana, datant de 2017. Six clichés pour confirmer leur engagement envers cet animal emblématique du continent africain.



"Aujourd’hui, nous célébrons la journée mondiale des éléphants, et nous sommes heureux de vous annoncer que depuis que nous suivons nos amis@ElephantswithoutBorders (ISF) sur Instagram, soit depuis juillet, ils ont avec notre amie Ellen Degeneres (@TheEllenFund) pu protéger et préserver vingt-cinq éléphants en les équipant de colliers GPS par satellite !", ont commenté le duc et la duchesse de Sussex. "Les éléphants d’Afrique sont particulièrement exposés aux conflits homme-faune sauvage à cause de l’étendue de leur domaine. Trouver, préserver et créer des espaces naturels pour les éléphants revêt donc une importance primordiale pour leur préservation", ont-ils ajouté.



Le couple royal avait participé, à l'époque, à la mise en place d'un collier satellite sur un éléphant permettant ainsi de le suivre et de connaître son schéma migratoire. Des données importantes pour mieux les protéger et ainsi sécuriser leur environnement. Un des clichés a d'ailleurs interloqué les internautes : on y aperçoit le poignet de la duchesse orné d'un bracelet en poils d'éléphant.

L'éléphant est un animal très symbolique

Ce dernier est en fait un bijou africain, autrefois fabriqué à base de véritables poils d'éléphant mais qui, aujourd'hui, est composé de différents matériaux, dont des perles. Selon la tradition, il apporterait santé, amour, prospérité et progrès, rapporte le magazine Hello. En Afrique, l'éléphant est un animal très symbolique, représentant la royauté, la sagesse et la puissance.

Le Botswana est une destination importante aux yeux du couple puisqu'ils y étaient partis pour la première fois juste après leur rencontre à l'été 2016. Dans quelques semaines, ils s'envoleront à nouveau pour l'Afrique avec leur fils Archie dans le cadre des actions de leur fondation La Sussex Royal Foundation.