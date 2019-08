publié le 19/08/2019 à 15:20

Elizabeth II est la personnalité royale préférée des Anglais. Selon un sondage YouGov, la reine bat tous les autres membres de la famille royale en terme de popularité, avec 72% d'opinion positive, selon plus de 9.000 interviews collectées entre juin 2018 et juin 2019.

L'ancien premier, le prince Harry, obtient cette fois-ci la deuxième place du classement (avec 71% d'opinions positives exprimées). Le duc de Cambridge est à la troisième place (avec 69%), suivi par Kate Middleton (64%), le prince Philip (54%) et Meghan Markle (49%), respectivement à la 4e, 5e et 6e place. La duchesse de Sussex a perdu 6% comparé à l'année dernière, mais devance toujours des personnalités comme le prince Charles, Camilla (la duchesse de Cornouailles) ou encore le prince Andrew, noté dernier du classement avec 21% d'opinions positives.

Au total, 15 membres de la famille royale figurent dans le classement, dont la princesse Anne (elle est sur la dernière photo Instagram de la famille royale, avec sa mère, Elizabeth II). Sur YouGov, d'autres informations sont disponibles, concernant l'opinion des Anglais sur la famille royale. Pourcentage d'opinion négative, pourcentages d'opinions neutres, pourcentage de personnes qui ont entendu parler de cette personne et adjectifs qualificatifs les plus souvent utilisés pour décrire cette personnalité royale sont également accessibles.

On y apprend que la reine Elizabeth II est la membre royale la plus populaire et qu'elle est considérée comme "admirable, travailleuse, respectée, digne et dévouée". Le prince Harry, lui, est considéré comme "sympathique, drôle et bon vivant", contrairement à son frère, le prince William, qui lui est "responsable et authentique". Kate Middleton est considérée comme "belle et admirable", comme Meghan Markle qui est "belle, confiante et charmante".