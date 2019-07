VIDÉO - Le prince Harry danse avec la célèbre primatologue Jane Goodall

publié le 25/07/2019 à 17:09

Mardi 23 juillet 2019, le prince Harry a retrouvé la célèbre ethnologue et primatologue Jane Goodall, spécialiste des chimpanzés. À cette occasion, il a effectué quelques pas de danse avec elle et lui a prouvé qu'il se souvenait de la manière dont les chimpanzés se saluent ("chimp greeting" en anglais, ndlr).

Le duc de Sussex est allé au château de Windsor rencontrer les jeunes participants au programme Roots & Shoots, créé en 1991 par le docteur Goodall. Le but du programme est de rassembler des jeunes qui "montent des projets dans leurs communautés". "Si on comprend, on se sent concerné. Si on se sent concerné, on aide. Si on aide, on sera sauvé", a déclaré Jane Goodall, dans un communiqué sur le site internet de l'association.

Le père d'Archie a donc pu rencontrer et remercier une partie des porteurs de projets venant du monde entier. Sur le post Instagram du couple royal dédié à cette rencontre, il a loué "le pouvoir collectif de ces jeunes" qui travaillent pour "un monde meilleur pour les hommes, les animaux et l'environnement". Selon CNN, c'est la troisième fois que le prince Harry et Jane Goodall se rencontrent. En décembre 2018 et en juin 2019, Jane Goodall avait montré à Harry comment les chimpanzés se disent bonjour. Le 23 juillet, il a pu lui prouver qu'il se souvenait de tout.

Video: Dr Jane Goodall @JaneGoodallInst asked #princeharry if he remembered the “chimp greeting” from when they first met in Dec (& last month). They brilliantly re-enacted it: Jane as the nervous female approaches and Harry pats her on the head to encourage her for a hug! ¿ ¿ pic.twitter.com/gKAxJOqPY5 — Emily Andrews (@byEmilyAndrews) July 23, 2019

L'idole de Megan a pu faire un câlin au prince Archie

Le docteur Goodall a également pu "faire un câlin à Archie", alors qu'elle rendait visite au au prince Harry, dans leur maison de Frogmore, en juin 2019. Elle a aussi rencontré pour la première fois Meghan Markle, à cette occasion. Selon la spécialiste de la royauté et correspondante pour The Sun Emily Andrews, la duchesse de Sussex était passée les voir. Elle avait alors confié à Jane Goodall que "c'était son idole depuis toute petite" et "qu'elle avait suivi son travail toute sa vie".

Un membre de l'association a relayé des photos sur leur compte Instagram, exprimant la gratitude du docteur Goodall. Selon elle, la visite du prince permettrait à ses élèves de voir leurs efforts valorisés et de garder espoir quant au bien fondé de leurs projets. Très engagés pour la préservation de l'environnement, ce n'est sûrement pas la dernière fois que le duc et la duchesse de Sussex rencontreront Jane Goodall.