La reine Elizabeth II entourée de ses fils le prince héritier du trône Charles (gauche) et le prince Andrew (droite)

et AFP

publié le 14/08/2019 à 12:09

La disparition du financier Jeffrey Epstein, retrouvé mort dans sa prison de Manhattan samedi 10 août, au matin, suscite une vague d'indignation aux États-Unis, notamment parmi les femmes l'accusant d'agressions sexuelles, qui ne le verront pas répondre de ses actes devant un tribunal.

Mais depuis son inculpation début juillet, les noms de plusieurs de ses puissants amis ont émergé dans les documents judiciaires et les médias. Si aucun n'a été inculpé, ils risquent désormais de se retrouver au cœur de l'enquête que le procureur fédéral de Manhattan a promis de continuer.



Le nom du deuxième fils de la reine Elizabeth II, âgé de 59 ans, revient souvent comme ayant été un ami de Jeffrey Epstein. Virginia Giuffre, qui affirme voir été "l'esclave sexuelle" et la rabatteuse d'Epstein de 1999 à 2002, aurait eu avec le duc d'York des relations sexuelles sous la contrainte. Elle accuse Ghislaine Maxwell, présentée comme une rabatteuse du milliardaire, de l'avoir forcée. Une autre femme a accusé le prince Andrew de comportement indécent.



Le palais de Buckingham a démenti à plusieurs reprises. "Il s’agit d’une procédure qui se déroule aux États-Unis et qui ne concerne en rien le duc d’York. Tout sous-entendu de quelconques actes illégaux avec des mineures est strictement faux", s'est défendu un porte-parole de la famille royale sur NBC. En 2015, le duc d'York, Andrew, avait été cité dans une affaire d'esclavage sexuel en Floride, aux États-Unis.