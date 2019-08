publié le 14/08/2019 à 09:53

Elizabeth II en a marre du protocole. Adam Helliker, spécialiste de la famille royale et auteurs d'ouvrages sur le sujet a fait une étonnante confession, relayé par le tabloïd The Sun.

La Reine est "irritée" par la réaction de certains convives, qui préfèrent la fuir lorsqu’elle entre dans une pièce, plutôt que de la saluer et de commettre une faute protocolaire. Certains invités vont même jusqu'à l'éviter ! "Vous êtes-vous déjà demandé ce que peut ressentir la Reine lorsqu'elle arrive dans une salle remplie de monde, sachant qu'ils sont inquiets de la saluer ?", demande Adam Helliker au Sun. Ce qui exaspère surtout Elizabeth II, "c'est le silence inévitable qui l'accueille quand les gens la voient entrer quelque part".

Un employé du château de Balmoral (Écosse) rapporte d'ailleurs une conversation que la Reine a eue un avec un officier de la RAF [Royal Air Force] il y a quelques années : "Elle a confié combien c'était irritant d'arriver à une soirée et de voir les gens disparaître (....) Elle a toujours pensé que ce serait plus agréable d'arriver incognito à une fête, de se promener et de parler à qui elle voudrait." Pour Richard Kay, journaliste au Daily Mail, "La Reine est timide" et c'est le prince Philip qui permet "de briser la glace".