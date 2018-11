Le prince Charles s'offre un portrait adorable avec le petit prince Louis

publié le 19/11/2018 à 14:50

Un grand-père et son petit-fils ont fait la couverture du Sunday Times Magazine ce 18 novembre 2018. Naturellement il ne s'agissait pas d'une famille lambda britannique, mais de la plus célèbre d'entre elles : la famille royale. Pour l'anniversaire du prince Charles, qui vient tout juste de fêter ses 70 ans, le photographe Chris Jack a été missionné pour immortaliser quelques doux moments.



Il y avait bien sûr une photo de groupe avec sa compagne Camilla, ses fils William et Harry, leurs épouses Kate et Meghan et ses petits-enfants : George, Charlotte et Louis. On pouvait voir les descendants de la reine Elizabeth partager un rire franc.

Le photographe a aussi pris quelques portraits plus intimistes dont celui qui fait la couverture du magazine. On peut voir le prince de Galles, en costume bleu, tenir son dernier petit-fils, Louis, dans ses bras. Une photo lumineuse et souriante.

HRH The Prince of Wales on and off duty in today’s Sunday Times Magazine.



Photos by @ChrisJack_Getty. pic.twitter.com/TinrDaELqc — Clarence House (@ClarenceHouse) 18 novembre 2018

The Prince of Wales and The Duchess of Cornwall at Clarence House this evening before departing for The Prince’s 70th birthday event at Buckingham Palace.



The photograph was taken by @ChrisJack_Getty. pic.twitter.com/Bnz4B1H2cR — Clarence House (@ClarenceHouse) 14 novembre 2018