Après sa défaite, Roger Federer reçoit tout de même un trophée des mains de Kate Middleton

Kate Middleton donne le trophée à Novak Djokovic

Novak Djokovic incline la tête face à la duchesse de Cambridge, à Wimbledon.

La duchesse et le duc de Cambridge regardent la finale à Wimbledon

La duchesse et le duc de Cambridge regardent la finale à Wimbledon

Le duc et la duchesse de Cambridge arrivent dans les tribunes pour assister à la finale simples-hommes entre Novak Djokovic et Roger Federer

Le duc et la duchesse de Cambridge arrivent dans les tribunes pour assister à la finale simples-hommes entre Novak Djokovic et Roger Federer

Kate Middleton et le Prince William remercient les ramasseurs et ramasseuses de balles avant la finale en simple, à Wimbledon

Kate Middleton et le Prince William remercient les ramasseurs et ramasseuses de balles avant la finale en simple, à Wimbledon

publié le 15/07/2019 à 12:38

Dimanche 14 juillet 2019, après le match final de Wimbledon où Novak Djokovic s'est imposé face à Roger Federer, Kate Middleton leur a remis un trophée chacun. C'est la cinquième fois que Novak Djokovic remporte le tournoi de Wimbledon (2011, 2014, 2015, 2018, 2019) à seulement 32 ans.

La duchesse de Cambridge est arrivée sur le cour de tennis avec le prince William. Ils ont remercié l'équipe organisatrice, les ramasseurs et ramasseuses de balles, avant de rejoindre leurs places et d'assister au match, qui a duré plus de cinq heures. Après la victoire du serbe, elle lui a remis son trophée. Roger Federer, lui aussi, a été récompensé.

Sur Instagram, le compte officiel de Kensington Palace a posté d'autres photos de cette rencontre sportive au sommet et de la remise des trophées. "C'était une finale incroyable, à couper le souffle" peut-on lire dans la légende des photos officielles.