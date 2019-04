Le 11 mars 2019, le prince William et Kate Middleton, fêtent la St Patrick (et trinquent peut-être à leur huit ans de mariage)

publié le 29/04/2019

Noces de coquelicot. Le 29 avril 2019, cela fait huit ans, jour pour jour, que Kate Middleton et le prince William se sont dit "yes" devant l'autel de l'abbaye de Westminster. À l'époque, dans le monde entier, les aficionados de la famille royale s'étaient sont émus de cette union enfin concrétisée.



Car après 9 ans de relation, ponctuée de quelques séparations, le prince William demandait enfin la main de celle que les tabloïds anglais appelaient, moqueurs, "Waity Caty" - autrement dit "Katie qui attend" - en octobre 2010 pendant un séjour au Kenya. À son doigts désormais, la bague de fiançailles que Diana, la défunte mère des princes William et Harry.

Le 22 juillet 2013, soit un an et des poussières après le mariage, le palais de Kensington annonce la naissance de leur premier enfant George. S'ensuivront en 2015 et 2018, les deux autres bébés, respectivement Charlotte et Louis. Et à chaque événement, la pose quasi paranormale devant la maternité, dès le lendemain. Une tradition instaurée par Lady Di avec la naissance de William le 1er juin 1982, que suivra ou non Meghan Markle pour son premier enfant.