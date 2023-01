Jim Morrison : pourquoi une grenade a été déposée sur sa tombe à Paris en 1980 ?

Le cimetière du Père-Lachaise à Paris veille sur le passé, les souvenirs, nos chers disparus. Il est le gardien de leur repos éternel. Au micro de Flavie Flament dans Jour J, Benoît Gallot conservateur au cimetière du Père-Lachaise dévoile les coulisses du lieu où reposent les stars de plusieurs décennies.

C’est le 7 juillet 1971 qu’entre au Père-Lachaise, celui dont la tombe est devenue la plus visitée du cimetière, il s’agit de Jim Morrison. Face à Molière, Balzac ou encore Apollinaire, la tombe du chanteur de rock est l’emplacement "incontournable" du cimetière explique Benoit Gallot au micro de Jour J. "Jim Morrison reste la tombe incontournable, c’est comme la Joconde au Louvre, quand on vient au Père-Lachaise, on passe voir Jim Morrison même si on n’écoute pas The Doors", ajoute-t-il.

Loin des strass et des sépultures folkloriques de certaines personnalités, celle du rocker est très simple. Seul son nom accompagné d’une inscription écrit en grec ancien qui veut dire Fidèle à ses propres démons. "Ce qui est intéressant, c’est que c’est une tombe qui vit, c’est-à-dire qu’à chaque fois que je passe devant, on ne voit pas les mêmes objets. On voit que les fans déposent des objets, laissent des lettres, des poèmes parfois une petite bouteille de whisky, mais ça reste rare aujourd’hui. En tout cas il y a toujours du monde et ça en fait un lieu vivant au cimetière", décrit le conservateur.

Un événement a cependant marqué la tombe de l’artiste. Le 13 mai 1980, une grenade a été déposée au pied de la sépulture. "Les services de police ont dû intervenir pour retirer cette grenade, on ne sait pas qui l’a posé. On a des rapports de tous les événements qui ont lieu autour de la tombe de Jim Morrison, il y avait beaucoup de drogues, de personnes retrouvées inconscientes entre les tombes, des agents qui ont été frappés par des fans ivres. C'était vraiment les années 80. Ça s’est calmé depuis. Aujourd’hui, c’est plutôt gentil, bon enfant, la tombe n’est plus surveillée en permanence, les fans vieillissent", conclut-il dans Jour J.

Les circonstances de sa mort restent encore floues

Membre du groupe tragique des 27, ces grands artistes du rock qui sont morts à l’âge de 27 ans, Jim Morrison est décédé dans des circonstances qui restent, aujourd’hui encore floues. "Il y a encore deux hypothèses qui s’affrontent : l’overdose dans une boîte de nuit parisienne ou une crise cardiaque dans son appartement qui est la version officielle. Mais ce qui est sûr, c’est qu’il est toujours au cimetière du Père-Lachaise depuis plus de 50 ans, il n’a pas traversé l’Atlantique contrairement à ce que l’on peut entendre" ,confirme le conservateur du cimetière.

Le choix de l’emplacement de la tombe de Jim Morrison reste un mystère. "Je pense qu’à l’époque, même le gérant du cimetière et les employés municipaux ne savaient pas qui était James Douglas Morrison. Il était très mal placé, en milieu de division, derrière des chapelles imposantes donc pas du tout dans un lieu fait pour se recueillir, ce qui a généré des problèmes par la suite puisque c’est devenu un véritable lieu de culte. Quand sa mort a été annoncée dans le monde entier, les gens sont arrivés de tous les pays pour lui rendre un hommage", soutient-il.

