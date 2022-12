Line Renaud raconte sa rencontre originale avec Ronald Reagan

Line Renaud nous accueille chez elle pour une émission exceptionnelle et nous dit tout dans Jour J. De sa carrière américaine à Las Vegas, ses rencontres avec les plus grands chanteurs, les présidents français ou américains, l'amitié qui la liait à Johnny Hallyday, le Sidaction, l'amour de sa vie Loulou Gasté, Line Renaud se confie.

Amie des stars mais aussi des présidents, Line Renaud a eu l’occasion de rencontrer plusieurs chefs d’États français comme étrangers, dont Ronald Reagan, ancien président américain. Une rencontre dont elle se souvient très bien et pour cause ce dernier lui a chanté une chanson en français. Invité chez des amis libanais, la chanteuse avait croisé le président américain accompagné de sa femme Nancy. Cette dernière explique à Line Renaud que Ronald Reagan "chante très bien en français".

"Un peu plus tard dans la soirée, le micro à la main, je me déplace vers Reagan et je dis : 'Monsieur le président est-ce que c’est vrai que vous chantez en français ?' Alors il me dit : 'Oui oui je chante en français'. Et là il se met à chanter Frère Jacques donc c’était très drôle", se souvient Line Renaud.

Line Renaud raconte aussi ses souvenirs avec Sinatra

Elle était aussi amie avec des stars de Dean Martin à Frank Sinatra, Line Renaud les voyait presque tous les jours nous raconte-t-elle. Alors que le Tout-Hollywood l’admire et applaudit sa carrière à Las Vegas, l’icône française avait pour habitude de les retrouver au Sands Hôtel après ses spectacles.

"On se retrouvait tous là-bas dans la petite salle de spectacle, il restait plus que nous, les artistes, et là Frank (Sinatra, ndlr) montait sur scène et chantait des chansons rien que pour nous. C’était incroyable, je ne me rendais pas compte que je vivais ça, je me rends compte maintenant la chance que j’ai eu de connaître ces gens-là et de partager quelques moments de leur vie", confie Line Renaud dans Jour J.

Jour J, c'est l'émission des grands entretiens d'actualité internationale, culturelle, économique et politique. Chaque jour sur RTL de 20h à 21h et en podcast, Flavie Flament reçoit un acteur de l'actualité et revient avec lui sur une date fondamentale de sa vie.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info