Michel Denisot raconte sa "rencontre compliquée" avec Mike Tyson

Bien souvent number one à la télévision, au Paris-Saint-Germain et dans la presse, Michel Denisot est toujours là quand d’autre ont disparu. Au micro de Flavie Flament, dans Jour J, Michel Denisot revient sur les grands moments de sa carrière.



Comment a-t-il fait pour se fondre dans les époques ? C’est la question que tout le monde se pose. Dans ses rencontres inoubliables, Michel Denisot se souvient de celle avec Mike Tyson. Rencontré en 1998 juste avant son combat avec François Botha, le champion de boxe avait accordé au journaliste français une interview.

"Tyson a été une rencontre compliquée, parce qu’on avait rendez-vous à New York, il n’était pas là. Après on été allé à Phoenix et il a été escorté. On ne savait pas s’il allait venir. Et il est arrivé, il y avait trois limousines noires, il y avait de la poussière, on était dans un film de série B, dans un gymnase pourri", décrit-il dans Jour J.

Il dégage une espèce de force, de puissance, comme s’il était précédé par une ombre Michel Denisot

Michel Denisot décrit une scène digne des scénarios américains. "Il était escorté d’un bouffon qui s’appelait 'Crocodile' et qui lui, était chargé de faire le show, de faire le spectacle. Tyson était calme, il faisait son boulot et l’autre, c’était un clown. Il y avait du monde autour de lui, du rap à bloc, le chauffage à soixante degrés pour qu’il transpire, mais du rap de dingue, avec un son, les vitres tremblaient , c’était un film", se souvient l’ancien président du PSG.



"Il est très aimable, l’interview, c’est très bien passé, mais c’est vrai que, quand il arrive, il dégage quelque chose, je ne dis pas qu’on a peur, il ne tape pas sur tout le monde, ce n’est pas ça, mais il dégage une espèce de force, de puissance, comme s’il était précédé par une ombre, donc on recule un petit peu. Ça ne veut pas dire qu’il allait m’en mettre une, mais il incarne une sorte de spiritualité aussi, donc ce sont des gens, hors normes qu’on a la chance de rencontrer", conclut le journaliste dans Jour J.

Jour J, c'est l'émission des grands entretiens d'actualité internationale, culturelle, économique et politique. Chaque jour sur RTL de 20h à 21h et en podcast, Flavie Flament reçoit un acteur de l'actualité et revient avec lui sur une date fondamentale de sa vie.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info