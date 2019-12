publié le 14/12/2019 à 20:00

Miss France 2020 c'est parti. Après des mois de préparation, les 30 miss régionales, âgées de 18 à 24 ans, terminent leurs essayages avant le début de la compétition, à partir de 21h05 depuis le Dôme de Marseille. La gagnante de la compétition succédera à Vaimalama Chaves.

Les candidates ont été sélectionnées lors d'un voyage de préparation en Polynésie. Pour la 25e année consécutive, Jean-Pierre Foucault dirigera la cérémonie, dans sa ville natale. Il sera accompagné de Sylvie Tellier, la directrice générale de l'organisation. La soirée est retransmise en direct sur TF1 et à suivre sur RTL.fr.

Sur les trente Miss en compétition, quinze d'entre elles seront retenues pour les demi-finales. Elles seront départagées par des votes du public et des votes du jury. Lors de la finale, seules cinq d'entre elles seront encore en compétition.

Suivez en direct Miss France 2020

21h10 - C’est parti pour cette 90ème édition Miss France au Dôme de Marseille !



20h56 - A quelques minutes du début du show, Robbie Williams encourage les Miss : " Je vous souhaite bonne chance pour ce soir et j'espère que tous vos rêves se réaliseront".



20h53 - Les organisateurs l’ont annoncé, l’élection des Miss "sera très paillette" au Dôme de Marseille ce samedi 14 décembre.



20h46 - La ville de Marseille a prévu une organisation de taille pour cette 90ème élection Miss France. Découvrez les 14 chiffres fous de la soirée.



20h40 - Cette année, la capitaine de l’équipe de France féminine de football va présider le jury du concours. Voici le portrait d’Amandine Henry.



20h32 - Découvrez ou redécouvrez les visages des 30 Miss régionales dans notre diaporama.



20h23 - Denis Brogniart en réponse au mécontement des féministes, s'est confié au micro de RTL : " Ceux qui sont contre ce concours se trompent parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas seulement un concours de plastique (...) Miss France c'est une alchimie très particulière : la confiance et l'aisance globale physique, intellectuelle, émotionnelle... C'est ce qui fait la différence je crois, dans un concours comme celui-là."



20h15 - Comment se passe le vote du jury ? Sylvie Tellier vous explique la manière dont sont choisies les Miss.



20h10 - Une dizaine de féministes manifestent devant la salle, brandissant des panneaux : "On veut une Miss 42" ou encore "Send nudes"... Elles reprochent à la mairie de Marseille d'avoir subventionné l'élection à hauteur de 150.000 euros et de ne pas s'occuper des sinistrés de la rue d'Aubagne.



20h02 - En attendant l’ouverture de cette 90ème édition, plongez dans les coulisses des premières répétitions.



20h - Bonsoir et bienvenue dans ce live Miss France 2020.