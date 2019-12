Miss France 2020 : comment se déroule le vote

publié le 14/12/2019 à 07:50

L'élection Miss France 2020 a lieu samedi 14 décembre. Comme chaque année, les téléspectateurs vont pouvoir voter pour leur Miss préférée et tenter de la faire gagner. Mais s'il y a 30 candidates au départ, le public n'aura la possibilité de choisir que parmi les 15 demi-finalistes.

Cette année, le jury de présélection a en effet choisi 15 miss régionales, et non 12, pour accéder au deuxième tour de la compétition. Ce premier résultat sera annoncé en direct à la télévision. Et les jeunes femmes l'apprendront en même temps que tout le monde.

C'est à partir de cette deuxième étape que les téléspectateurs pourront voter par téléphone ou par SMS. Mais le choix du jury - dont la présidente est la footballeuse Amandine Henry - sera aussi pris en compte à 50%. En cas d'égalité, c'est le jury qui tranche.



Cinq Miss seront ensuite qualifiées pour la finale et là le public sera le seul maître de leur destin. Celle qui aura le plus de votes remportera la couronne. Les quatre autres se verront remettre une écharpe de dauphine en fonction de leur classement et de luxueux cadeaux.