Miss France 2020 : tout ce qu'il faut savoir sur l'élection

Qui succédera à Vaimalama Chaves ? Samedi 14 décembre, le Dôme de Marseille accueillera l'élection de la nouvelle Miss France. Candidates, présentateurs, jury : avant la grande cérémonie, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur cette édition 2020.

Cette année, trente jeunes femmes âgées de 18 à 24 ans participent au concours. Toutes ont été sélectionnées lors d'un voyage de préparation en Polynésie. Pour la 25e année consécutive, Jean-Pierre Foucault dirigera la cérémonie, dans sa ville natale. Il sera accompagné de Sylvie Tellier, la directrice générale de l'organisation. La soirée sera retransmise en direct sur TF1 et à suivre sur RTL.fr.

Sur les trente Miss en compétition, quinze d'entre elles seront retenues pour les demi-finales. Elles seront départagées par des votes du public et des votes du jury. Lors de la finale, seules cinq d'entre elles seront encore en compétition. Comme l'a révélé Caroline Gavignet, la directrice des programmes divertissement d’EndemolShine qui produit l’émission, le thème de l'élection sera les "Miss autour du Monde".

Un jury de stars

Cette année, la joueuse de l'Olympique lyonnais et capitaine de l'équipe de France féminine de football Amandine Henry a été désignée pour présider le jury. Mareva Galanter (Miss France 1999), les chanteurs Vitaa et Slimane, l'animateur Denis Brogniart, la comédienne Laëtitia Milot et le chef pâtissier Christophe Michalak compléteront le jury, au côté de Robbie Williams, invité d’honneur de cette nouvelle édition.

Pour son deuxième passage sur le plateau de Miss France, le chanteur britannique assurera un show en direct pendant l’émission. Vaimalama Chaves, Miss France 2019, devrait également interpréter un morceau.

L'élection 2019 avait décroché la deuxième meilleure audience de l’année avec 7,5 millions de spectateurs. Au moment du sacre, 9 millions de téléspectateurs étaient réunis.