publié le 14/12/2019

Nous connaîtrons ce samedi 14 décembre dans la nuit le nom de la nouvelle Miss France, celle qui portera le titre en 2020. Cette élection est controversée, certains l'estimant dégradante pour l'image de la femme. Interrogée par RTL, Sylvie Tellier, Miss France 2002 et actuelle directrice générale de la société Miss France, défend l'événement : "Celle qui va être élue Miss France 2020, elle est jolie, mais elle a surtout une personnalité."



"On fait, c'est vrai, attention aujourd'hui à monter que ces femmes sont jolies, puisqu'on est dans le cadre d'un concours de beauté, on ne va pas être hypocrite, détaille Sylvie Tellier. Mais elles ont avant tout une personnalité. Je suis une ancienne Miss. J'ai participé à Miss France il y a 18 ans, et je sais qu'elles étaient les préjugés, et la façon dont nous pouvions être amenées à défiler et à s'exprimer dans le cadre de l'élection de Miss France."

"Vous l'avez constaté, dans l'émission, elles prennent la parole, au moment de l'annonce des quinze finalistes, rappelle ainsi la directrice générale de la société Miss France. Et au moment des cinq, elles reviennent, avec des questions. Il y a vraiment des questions sur l'actualité : l'an dernier, on a eu des questions sur l'environnement, sur la place de la femme dans la société, etc."

"L'organisation Miss France, depuis plusieurs années, est engagée dans la défense des femmes, dans la lutte contre la violence faite aux femmes, conclue Miss France 2002, et nous continuerons à inscrire cette émission dans cette mouvance, c'est important".