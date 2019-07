publié le 03/07/2019 à 18:45

Après avoir annoncé ne pas vouloir participer à Miss Monde et Miss Univers, Vaimalama Chaves, Miss France 2019, s'est livré sur les nombreuses propositions qu'elle a reçues. "On m'a proposé de travailler à la radio", a-t-elle notamment confié dans un entretien accordé à Télé Loisirs, ajoutant qu'elle a également été approchée par le cinéma. Elle sera d'ailleurs à l'affiche de Meurtres à Tahiti sur France 3.

Mais ce ne sont pas les médias qui semblent être la priorité de Vaimalama Chaves. "Pour être honnête, j'envisage l'année prochaine de reprendre mes études et éventuellement de faire une licence de sciences politiques pour devenir présidente de la Polynésie française un jour", a-t-elle expliqué.

Ce "projet" a déjà beaucoup mûri dans l'esprit de la jeune femme qui a plusieurs envies concernant l'éducation et l'agriculture. "Nous sommes totalement dépendant des importations. Pour améliorer ça, je voudrais travailler avec la Nouvelle-Calédonie et Wallis et Futuna pour passer du franc Pacifique à l'euro pour augmenter le pouvoir d'achat de tous les touristes et faire éclater la bulle spéculative qui fait monter de manière superficielle les prix en Polynésie."