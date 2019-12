Miss France 2020 : 14 chiffres pour tout savoir sur la cérémonie

publié le 12/12/2019 à 21:01

Tout le monde connaît le fameux générique de Miss France qui sera utilisé pour la 89ème élection au Dôme de Marseille. De la musique, il y en aura aussi beaucoup pendant la soirée puisque la production Endemol-Shine utilisera pas moins de 63 chansons diverses pour habiller les 9 tableaux que réaliseront les 30 miss sur scène.

Le plus long tableau est d'ailleurs un vrai pari en télé puisqu'il durera plus de 8 minutes. Des miss qui se changeront régulièrement pendant cette élection, pas moins de 200 costumes ont été confectionnés.

Pour éviter toute chute comme chaque année (mais ça ne marche pas toujours il faut être honnête) les 300 paires de chaussures ont été équipées de 600 patins antidérapants... y compris et surtout ceux de celle qui sera élue Miss France 2020 dont 12 caméras et une grue capterons les premiers mots. 400 personnes ont été mobilisées pour offrir le plus beau des spectacles.

180 coiffures différentes

Mais avant le couronnement final, en coulisses, les 20 coiffeurs réaliseront pas moins de 180 coiffures différentes... sans parler des 20 maquilleurs sur le pont pour toutes les retouches maquillages à chaque sortie de scène.

Lors de cette soirée, 4.893 personnes prendront place dans les gradins du Dôme de Marseille. La ville qui a vu le nombre de ses nuits d'hôtels bondir, production, familles, comités régionaux, presse... tout cela représente en deux jours l'équivalent de 758 nuitées d'hôtel et 1.620 repas.

Un seul nombre demeure une inconnue : l'audience. L'an dernier, la cérémonie a décroché la deuxième meilleure audience de l'année (7,3 millions de téléspectateurs) toutes chaînes confondues. Mais les chiffres semblent s'éroder: le record de 2006, avec 9,4 millions de téléspectateurs, est loin, et Miss France n'a plus dépassé la barre des 8 millions depuis l'édition 2015.