Victoria Beckham : que fait-elle depuis 25 ans tous les jours pour garder la ligne ?

C’est en 1997 que Victoria Beckham a commencé à s’astreindre à cette routine quotidienne et c’est dans l’assiette que ça se passe.

Depuis 25 ans, dimanches et jours fériés compris, même pour Noël, Victoria Beckham mange exactement le même menu : du poisson grillé et des légumes. Alors niveau nutrition, rien à dire, vitamines, fibres et oméga 3, c’est nickel.

Sauf que, ce qui était un régime minceur a viré petit à petit à un trouble alimentaire qu’on appelle l’orthorexie, qu’on définit comme une dérive poussant à l’extrême l’idée d’une alimentation saine en la planifiant longuement pour réduire sa consommation de matières grasses, sucres, sels ou toute autre substance qu’elle considère nuisible à sa santé.

Victoria Beckham a fini par nuire à sa santé sans s’en rendre compte. En 2021, elle se rend dans un complexe thermal de luxe en Autriche. Là, les médecins s’aperçoivent en lui faisant une analyse de sang qu’il a un taux très inquiétant de mercure. Et pour cause vu qu’elle ne mange que du thon et de l’espadon, deux poissons au bout de la chaîne alimentaire qui avalent donc une grosse quantité de polluants qu’on balance à la mer.

Plus de peur que de mal pour Victoria Beckham, qui n’a pas arrêté son régime monomaniaque pour autant. Elle a juste remplacé le thon et l’espadon par du saumon.

