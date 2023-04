D'où vient l'expression "avoir le bourdon" ?

Avoir le bourdon, c'est ce qui nous arrive quand on n’est pas bien, quand on a, un autre insecte sollicité pour exprimer notre mal-être, le cafard. Et pourtant là rien à voir avec cette grosse abeille même si quand on n’a pas le moral parfois ça bourdonne dans nos têtes. Le bourdon fait référence à deux choses.

La première chose c’est un terme en typographie qu’on utilise pour parler d’une étourderie, comme oublier une lettre, un mot, voire un paragraphe. Et dans ce cas-là, pour signaler l’erreur, on fait un trait vertical sur le texte qui ressemble à une sorte de bâton comme celui qu’avaient les pèlerins qui partaient à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et ce bâton s’appelait un bourdon. D’ailleurs, la référence à ce célèbre pèlerinage a donné un autre terme pour parler d’une erreur sur un texte : une coquille, comme la coquille Saint-Jacques.

Mais le bourdon c’est aussi autre chose, qui renvoie aussi à un moment de tristesse. C’est comme ça qu’on appelle la plus grosse cloche d’une église ou d’une cathédrale, celle qui pèse plusieurs tonnes et produit un son grave, qu’on fait retentir dans des moments qui le sont tout autant. Comme des événements tragiques, la fin d’une guerre, le décès d’un chef d’État, les morts à la suite d'un attentat, une épidémie, une catastrophe... Les deux plus gros de France se trouvent à Paris, le premier à la Basilique du Sacré-Cœur et le deuxième à la cathédrale Notre-Dame.

Ce bourdon porte d’ailleurs un nom qui fera plaisir à notre président puisqu’il s’appelle "Emmanuel". Et quand il résonne, comme pour appeler à la paix entre l’Ukraine et la Russie, c’est justement parce qu’il y a une raison d’avoir le bourdon !

