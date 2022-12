Japon : pourquoi les Japonais se ruent au KFC à Noël ?

C’est devenu une tradition, si nous on est plus foie gras, dinde aux marrons et bûche de Noël, les Japonais et les Japonaises se régalent le 24 décembre de poulets frits. Et ça fait 48 ans que ça dure grâce à une campagne publicitaire lancée en 1974.

À cette époque, Takeshi Okawara, qui dirige le premier KFC au Japon, a une idée lumineuse. Après avoir entendu des clients étrangers se plaindre de ne pas pouvoir manger de dinde au réveillon au Japon, il se dit que le poulet, finalement c’est proche de la dinde. Il décide donc de vendre "un baril pour Noël !" Le menu : huit morceaux de poulet, une boisson et un dessert. Tout ça appuyé par une campagne de pub maligne intitulée "Kurisumasu ni wa Kentakkii". Ce qui signifie "Kentucky pour Noël", c’est un succès immédiat mais pas pour les raisons qu’on croit.

Le côté Noël, les Japonais s’en moquent. Dans leur pays, il y a à peine plus de 2% de Chrétiens donc les fêtes de fin d’année, ça ne leur fait ni chaud, ni froid. Si le 25 décembre, les enfants ne vont pas à l’école c’est plus pour célébrer la fin de l’année que rapport au Père Noël, dont on se moquait éperdument jusqu’à ce que l’influence occidentale se fasse sentir dans les années 50.

Si 3,6 millions de familles japonaises consomment du KFC à cette époque, c’est parce que ce fameux menu a un prix imbattable. Occasionnant jusqu’à deux heures de queue le soir de Noël. Sauf pour les familles prévoyantes puisque les pré-commandes sont ouvertes dès novembre. C’est dire si ce qui n’était qu’un coup de comm’ est devenu une vraie tradition qu’on partage au pied non pas du sapin, mais du saké !

