Pourquoi le ketchup pourrait être remboursé par la Sécu ?

On croit connaître le ketchup, mais on le connait mal. On pense souvent qu'il a été inventé aux États-Unis, mais il vient en fait de Chine, où on le consommait déjà au Moyen-Age. Sauf qu’à l’époque, c’est une sauce façon nuoc-mam, à base de poisson fermenté dans de la saumure et des épices. Mais sans tomate. Son nom, c’est "ketsiap" qui en chinois veut dire "poisson fermenté".



Il est arrivé en Occident par des marins britanniques, qui le ramènent en Europe à la fin du XVIIe siècle. C’est dans leur bouche que "ketsiap" est déformé et devient ketchup. Mais c’est en 1812 que sa version actuelle apparait, en pharmacie !

Alors que la sauce devient populaire aux États-Unis, le pharmacien John Cooke Bennett s'en empare. Il est persuadé que la tomate est un remède miracle contre pas mal de maux comme les diarrhées et les indigestions.

Il décide donc de mélanger la sauce chinoise avec de la tomate, puis de la vendre concentrée sous forme de pilules, qu'il fait passer pour des médicaments. John Cooke Bennett n'a pas tout à fait tort, puisqu'il est prouvé que la tomate est excellente pour renforcer notre système immunitaire et minimise les risques cardiaques.



Heinz brevette la recette du ketchup en 1872

Il a un certain succès, suffisant pour attirer l'attention d’un certain Henry Heinz, le créateur de la célèbre marque. En 1876, il fait ce que n’a pas fait le pharmacien : il dépose la recette du ketchup. Mais cette fois sous forme de sauce, vendue en supermarché. Mais avec lui, le ketchup n’a plus vraiment les mêmes vertus.

Pour éviter de mettre des conservateurs dedans, il y ajoute, c’est moins cher, du vinaigre et du sucre en quantité. Ce qui diminue les bienfaits de la sauce pour la santé. Mais bon le ketchup reste, contrairement à sa mauvaise réputation, une sauce assez peu calorique. Sept fois moins par exemple que la mayonnaise. Et on le sait grâce à l'histoire du naufragé qui a survécu 24 jours en mer en ne se nourrissant que de ketchup : cela peut vous sauver la vie !

