Netflix : bientôt un documentaire exclusif sur David et Victoria Beckham ?

Victoria et David Beckham lors du mariage de Meghan et Harry

publié le 07/11/2020 à 15:10

David et Victoria Beckham bientôt sur Netflix ? C'est qu'annonce le tabloïd britannique The Sun. Le couple aurait signé un juteux contrat de près de 16 millions de livres avec la plate-forme de streaming pour "un documentaire inédit" sur leur vie.

Selon une source qui s'est confiée au Sun : "C'est une véritable aubaine pour Netflix et il montrera un côté complètement différent de David, que le public a très rarement l'occasion de voir". Au programme de ce futur documentaire, des vidéos et photos exclusives de la famille Beckham, un retour sur la carrière de sportif de David Beckham, mais aussi des anecdotes sur sa relation ultramédiatisée avec Victoria Beckham. "Il y a même des images au caméscope de divers anniversaires, fêtes de Noël, d'occasions spéciales et des aperçus hilarants des premiers rendez-vous entre David et Victoria", poursuit cette source.

Ce documentaire pourrait démarrer par des images du petit David jouant au foot avec son père Ted dans leur jardin. Tout au long de ce voyage dans la vie des Beckham, vous entendrez aussi les enfants du couple : Brooklyn (21 ans), Romeo (18 ans), Cruz (15 ans) et Harper (9 ans) Beckham. La sortie est prévue pour 2022.