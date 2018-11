VIDÉO - Les Spice Girls se reforment, sans Victoria Beckham, pour une tournée

publié le 05/11/2018 à 18:38

Les Spice Girls sont de retour pour une tournée exceptionnelle de six dates en juin 2019 au Royaume-Uni. Le quintette sera néanmoins incomplet : Victoria Beckham, qui avait participé à l'aventure initiale, ne fait pas partie du projet. Après s'être fait connaître au sein du groupe, elle est devenue une styliste respectée dans le paysage de la mode, et forme avec l'ex-gloire du football, David Beckham, l'un des couples les plus en vue du Royaume-Uni.



"Il n'y a que nous quatre qui avons confirmé, mais, vous savez, Vic pourrait nous rejoindre en cours de route", a affirmé Melanie Brown sur la chaîne ITV. Connue sous le pseudonyme de Mel B, Melanie Brown sera, elle, aux côtés de Melanie Chisholm (Mel C), Emma Bunton et Geri Halliwell (épouse Horner) pour le premier concert de la tournée, le 1er juin 2019 à l'Etihad Stadium de Manchester.

Le groupe se produira ensuite à Coventry le 3, à Sunderland le 6, à Edimbourg le 8, à Bristol le 10 et enfin au stade Wembley de Londres le 15 juin. Les billets seront mis en vente le 10 novembre à 10H30 GMT.

WE'RE GOING ON TOUR!!

We're incredibly excited to announce the Spice World tour. Tickets go on sale this Saturday at 10.30am ¿¿¿ #SpiceWorld2019 pic.twitter.com/2UEmJTPXzq — Spice Girls (@spicegirls) 5 novembre 2018

Je souhaite aux filles beaucoup d'amour et de plaisir Victoria Beckham Partager la citation





"Ramener sur le devant de la scène notre message d'amitié et d'amour et le 'girl power' semble plus pertinent que jamais", ont-elle annoncé dans un communiqué. Victoria Beckham a adressé un message d'encouragement à ses anciennes partenaires, reconnaissant qu'appartenir aux Spice Girls avait été "une partie très importante de (sa) vie". "Je souhaite aux filles beaucoup d'amour et de plaisir pour cette tournée de retour", a-t-elle déclaré. Le groupe de pop avait été créé par casting en 1994, et avait connu un succès international dès son premier single Wannabe.



Les Spice Girls s'étaient séparées en 2000 après l'enregistrement de leur troisième album, Forever, avant de se réunir à nouveau le temps d'une tournée mondiale en 2007-2008, puis lors de la cérémonie de clôture des Jeux Olympiques de Londres en 2012, ainsi qu'à l'occasion du lancement de la comédie musicale Viva Forever!.