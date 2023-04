Comment un enfant malade a donné naissance à un moment de détente ?

On est dans les années 50 et Kenneth, un petit Américain, est atteint, malgré son jeune âge, d’arthrite rhumatoïde. Il souffre le martyre et pour le soulager, les médecins lui prescrivent des bains massants. Une bonne idée car ces bains sont efficaces à tel point que Kenneth souffre moins et peut bouger ses bras et ses jambes.

Le problème, c’est que c’est très contraignant, car pour bénéficier de ces soins, la maman de Kenneth doit l’emmener à chaque fois à l’hôpital. Elle demande donc à son mari Candido de reproduire la machine qui fait tant de bien au fiston mais dans la salle de bain familiale. Comme ça, il pourra faire autant de bains massant qu’il veut. Comme Candido et ses frères travaillent dans les pompes à eau, ils se mettent au boulot.

Et ils créent alors une pompe d’hydrothérapie qui permet à toute la famille d’être massée par de l’eau chaude et des bulles à domicile. C’est la naissance du premier bain tourbillon, à qui Candido va donner évidemment son nom et celui de son fils, un nom connu aujourd’hui dans le monde entier : Jacuzzi !

Voilà comment est né le premier bain jacuzzi, aujourd’hui synonyme de détente mais qui à l’origine avait seulement une mission thérapeutique et même vitale. Mission accomplie car Kenneth est décédé seulement à l’âge de 75 ans alors que les médecins étaient peu optimistes sur ses chances de survie.

