On a tous vécu ce drame de voir notre pull préféré passer d’une taille L qui nous allait à la perfection à une taille S avec des manches raccourcies façon tee-shirt. Avec pour terrible conséquence de finir au mieux comme chiffon et au pire à la poubelle. Je vais essayer de vous expliquer pourquoi et surtout comment éviter que ça ne recommence et pour cela, plongeons dans votre machine à laver.

À la base, le rétrécissement ne touche pas tous nos vêtements. Les fibres synthétiques, genre nylon ou polyester, y sont assez peu sensibles. En revanche, pour les fibres naturelles style coton ou laine, là il y a gros danger. En effet, elles sont formées de molécules qui interagissent entre elles et forment le tissu en se reliant notamment par des liaisons entre leurs atomes d’hydrogène, ce qui les maintient.

Sauf que ces liaisons sont dangereuses une fois dans la machine à laver. Une eau trop chaude a tendance à détendre ces fibres et l’essorage en rajoute une couche. Mais le drame, c’est au séchage qu’il se passe... En chauffant, l’eau qui est dans le tissu au moment du lavage s’évapore. De nouvelles liaisons se forment alors entre les molécules des fibres. Ce qui a pour conséquence de les resserrer plus qu’à l’origine, ce qui provoque le rétrécissement. Un phénomène encore plus marqué lors d’un premier lavage.

Après, si je puis dire, le vêtement s’habitue. Bref, si vous voulez éviter ce désagrément, le conseil, au-delà de bien lire l’étiquette, c’est surtout de laver le moins chaud possible. Et ne pas passer par la case sèche-linge, ça vous économisera à l'arrivée un pull ou une chemise, et aussi l'électricité.

