Pourquoi Brad Pitt a failli devenir complètement fou en France ?

Ce mercredi 18 janvier, le dernier film de Brad Pitt, Babylon, sort dans les salles obscures. Chaque année, l'acteur américain passe plusieurs semaines par an, dans le sud de la France, à Miraval, son domaine viticole du Var acheté en 2008 avec son épouse d’alors, Angelina Jolie.

Si depuis, entre eux, c’est moins joli joli, Brad continue à y faire du vin rosé, lui qui a pourtant arrêté l’alcool depuis plusieurs années. Ce qui a failli le rendre fou, c’est le domaine de Miraval.

C’est Brad lui-même qui a raconté cette histoire. Un jour, alors qu'il est en Provence, un homme lui assure que son château abrite un trésor. Évidemment, l'Américain tend l’oreille. L'individu explique qu’un ancien propriétaire de ses terres, à l’époque des Croisades, aurait ramené une malle remplie d’or en revenant d’Orient et l’aurait enterrée quelque part dans le domaine. Un trésor d'une valeur de plusieurs millions d’euros.

Jour et nuit, Brad Pitt à la recherche du mystérieux trésor

Bien que multimillionnaire, Brad Pitt ne crache pas sur l’idée de récupérer un peu sa mise. Alors qu'il a déboursé 35 millions d’euros pour acheter le domaine viticole. D'autant qu'il a grandi dans les Ozarks, une région montagneuse de l'Oklahoma. Il a donc, dans son enfance, entendu beaucoup d'histoires de mines d'or.

C'est alors que Brad achète un détecteur de métaux et commence à passer son domaine au peigne fin pour trouver le fameux trésor. Autant chercher une aiguille dans une botte de foi, puisque Miraval s'étend sur environ 600 hectares. Pendant un an, il sera complètement obsédé par cette quête, à en devenir presque fou. Finalement, il ne trouvera jamais cette petite fortune cachée quelque part sous ses pieds. Et pour cause...

L'acteur a découvert, plus tard, que l'homme qui lui avait conté l’histoire du trésor enfoui était en réalité lié à une société spécialisée dans les détecteurs de métaux. Celle qu’il avait, bien sûr, recommandée à la star américaine.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info