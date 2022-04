La présidentielle, c’est naturellement le sujet du jour. Une précision, pour commencer : on entend souvent parler “des élections présidentielles”, au pluriel.

Or, la présidentielle, c’est une seule élection : on n’élit qu’un président de la République, même s’il y a deux tours de scrutin et une douzaine de candidats : donc on dit “l’élection présidentielle”, au singulier. En revanche, les législatives, ce sont des élections au pluriel… avec des centaines d’élus à la fin.

D’ailleurs, quand on le regarde de plus près, élection est un mot bien intéressant… Il arrive en français au XIIe siècle, emprunté au latin electio, qui veut dire “choix”. Elire, c’est donc littéralement “choisir”.

Alors, vous imaginez bien qu’au Moyen Âge, il n’était pas question de suffrage universel : le Dictionnaire historique de la langue française explique que l’élection désignait le choix d’une personne pour une fonction, ou même celui d’un “souverain, par un petit nombre de princes”. L’élection produit un ou des élus, et c’est aussi ce sens de “celui qui est choisi” que l’on retrouve quand on parle de “l’élu de son cœur”, ou de “l’heureux élu”.

Lire, c'est cueillir avec les yeux

Côté verbes, ne trouvez-vous pas qu’il y a une proximité étonnante entre élire, qui a donné l’élection, et lire qui a donné la lecture. Eh bien, ce n’est pas le fait du hasard, figurez-vous. Lire est issu du latin legere, qui veut dire “ramasser, cueillir”, d’où également “choisir” et curieusement “lire”.

Comme si lire, c’était un peu cueillir les lettres et les mots avec les yeux. J’adore cette image ! En fait, une même racine indo-européenne, donc antérieure au latin, leg, signifiant elle aussi “cueillir, ramasser, choisir”, a donné lieu aussi bien à la lecture qu’à l’élection, mais aussi à la leçon, à la légende, à la collection, et même à l’intelligence ! Ah, et avez-vous remarqué cette coïncidence rigolote : vous élisez un candidat à l’Elysée, résidence de la présidence de la République depuis 1873.

Aucun rapport étymologique, cette fois, bien entendu. Le verbe élire à la 2e personne du pluriel et le nom du palais sont de simples homophones, des mots qui se prononcent de la même façon tout à fait par hasard. Le château a été construit au début du XVIIIe siècle, et c’était alors, disaient certains “la plus belle maison de plaisance des environs de Paris”. Ce château “campagnard”, donc, s’est longtemps appelé “hôtel d’Evreux”, avant de prendre le nom d’“Élysée” par référence à la promenade des Champs-Élysées, toute proche.

L'origine de l'avenue des Champs-Élysées

Quant au nom de l’avenue des Champs-Élysées, justement, il a été officiellement donné à cette promenade en 1709, les champs Elysées étant, dans la mythologie grecque, le lieu de repos éternel réservé aux héros. Une sorte de paradis, quoi… Ah, et bien sûr, il n’y aura qu’un ou une élu/e au palais de l’Elysée, dans deux semaines, mais pour tous les autres, j’ai découvert une visite virtuelle formidable, l’Elysée comme si vous y étiez, et jusqu’au bureau du président. (Au passage, vous pourrez constater que la faute qui consiste à parler “des élections présidentielles” au pluriel est remontée jusqu’au sommet de l’État !) C’est à l’adresse Visite.elysee.fr.