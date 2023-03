Nouvel An : pourquoi on s'embrasse sous le gui pour le réveillon ?

Donner un bisou (sur la bouche ou la joue) sous une branche de gui, c’est une célèbre tradition des fêtes de fin d’année. Et elle ne date pas d’hier puisqu’elle vient, en partie, du temps des Gaulois.

Le jour du solstice d’hiver, les druides récoltaient du gui sur les chênes avec une serpe d’or, exactement comme Panoramix dans Astérix et Obélix. Le gui était le symbole du renouveau et de l’immortalité car c’était le seul végétal de couleur verte et avec des fruits qui résistaient pendant l’hiver, fruits, au passage toxiques pour l’homme. Et pendant la cueillette, les druides disaient “o ghel an heu”, c’est du celte, qui signifie “que le blé lève”. Ceci pour s’assurer d’une belle récolte au printemps, sauf qu’une erreur de traduction a tout changé

La phrase des druides a été traduite non pas par son sens, mais par sa sonorité. "O ghel an heu" on a cru que ça voulait dire "au gui l’an neuf". En gros, cela signifiait que le gui portait chance au moment de la nouvelle année. Et au XVIIIe siècle, les Anglais enfoncent le clou en important chez nous la tradition de s’embrasser à minuit sous le gui pour avoir une année heureuse, prospère et féconde.

C’est donc le gui qui est la plante par excellence du 31 décembre, même si au IVe siècle, les Chrétiens, trouvant le gui trop païen vu son origine celte, essayèrent de le remplacer par le houx. Donc les feuilles piquantes évoquaient pour eux la couronne d’épines du Christ. En vain. Au final, on a coupé la poire en deux. Même si ce n’est pas la saison de la poire : le houx c’est pour Noël et le gui pour le Nouvel An !

