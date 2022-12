David Beckham : quel est son point commun avec un million et demi de Français ?

Ce n’est pas d’être marié avec Victoria Beckham, même si j’imagine, il y en a pas mal qui n’auraient pas été contre l’idée. Ce point commun, c’est qu’un million et demi de Français souffrent comme le Spice Boy de TOC, des Troubles Obsessionnels Compulsifs.

L’ancienne gloire du foot anglais a avoué que depuis tout jeune, il en souffrait. Ainsi, quand David Beckham arrive dans une chambre d’hôtel, avant de pouvoir être relax, il doit déballer toutes ses affaires, vérifier que les magazines présents dans la chambre sont parfaitement alignés et ranger toutes les brochures et prospectus dans un tiroir.

Chez lui évidemment c’est pareil, par exemple, tout doit aller par paires. S’il s’aperçoit que dans son frigo, ses canettes de soda sont en nombre impair, il en enlève une et la met dans un placard. C’est d’autant plus compliqué pour lui que son épouse Victoria Beckham, paraît-il, est totalement bordélique. Alors pour se calmer, David Beckham a trouvé un moyen étonnant… Il joue aux Lego et pas qu’un peu : il a déjà réalisé le Tower Bridge de Londres, 4.000 pièces, ou le Château de Poudlard d'Harry Potter, 6.000 pièces.

Il peut y passer des jours et des nuits, parfois jusqu’à 3 ou 4 heures du matin. Il avoue que ça le calme vraiment. Et pour cause, les psychologues expliquent que c’est très thérapeutique pour une personne qui a l’obsession du rangement, les Lego, car quand vous videz la boîte, c’est le chaos absolu. Et le but après, c’est pièce après pièce, de recréer soigneusement l’ordre.

