PLAYLIST - Nouvel An 2022 : 7 chansons pour danser au Nouvel An

Dans quelques heures, nous aurons débarrassé la table, pousser les meubles et peut être monté le son. Mais sur quoi allons nous danser ce soir ? Que glissez dans votre playlist ? RTL vous offre quelques suggestions.

Pourquoi pas commencer la soirée avec Clara Luciani, "On respire encore". Son album Coeur, son deuxième à succès, a été sacré album RTL de l'année. Un disque idéal pour ouvrir le dancefloor.

On peut reprendre ensuite son souffle avec "Take My Breath" de The Weeknd, dont le nouvel album est attendu en 2022. Un soupçon de Belgique avant minuit avec "Bruxelles je t'aime" d'Angèle, déjà disque de platine avec son deuxième album, Nonante-cinq.

On peut aussi réfléchir en dansant avec Julien Doré. 300.000 exemplaires vendus pour son disque aimée, un gros succès à nouveau pour le chanteur qui, chez lui dans les Cévennes, confiait au micro de RTL avoir, à bientôt 40 ans, changé.

Bien présent dans les soirées, Ed Sheeran peut aussi être diffusé, notamment son tube "Bad Habits" extrait de =, son cinquième opus. Le chanteur de 30 ans nous a raconté pourquoi il faisait toujours et encore évoluer ses sonorités.



Eux ont fait leur come-back cet automne après quarante ans d'absence. Le quatuor suédois Abba a publié Voyage, un succès en France avec plus de 100.000 ventes. Après un verre d'eau, on repart avec "Born to be Alive". Patrick Hernandez gagne encore aujourd'hui avec son immense tube de 1979 "entre 800 et 1.500 euros par jour" bruts, a-t-il dévoilé à RTL.

Quand les bouteilles sont vides et que la nuit s'achève, on danse évidemment sur "Les lacs du Connemara" de Michel Sardou. Il y a 40 ans, le chanteur sortait cet immense succès composé par Jacques Revault et se souvient comment il a créé cette chanson. "Quand j'ai écrit Le Connemara, c'est venu d'un incident technique, nous a-t-il expliqué. C'est devenu une des chanson repère de mon répertoire".