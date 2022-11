Une commune sur quatre va renoncer à sa cérémonie de vœux pour le Nouvel An

Un quart des communes de France va renoncer à sa cérémonie pour le Nouvel An

Plusieurs villes de France ont décidé d'annuler leur traditionnelle cérémonie de vœux, selon une enquête RTL, révélée lundi 21 novembre. Ainsi, parmi les 30 plus grandes villes de France, une sur quatre a décidé d'annuler ses vœux en 2023, à l'image de Saint-Étienne, Limoges, Bayonne ou encore Nanterre.

Les raisons de ces annulations sont multiples, mais la première cause est la dimension économique. En effet, les collectivités locales ne sont pas épargnées par la hausse des coûts de l'énergie. "Je préfère très honnêtement supprimer une cérémonie de vœux que de supprimer une semaine de centre aéré au profit de notre jeunesse", a indiqué Philippe Parsy, maire d'Annoeullin, une commune de 10.000 habitants dans les Hauts-de-France.

À Taverny, en Île-de-France, l'écologie est, elle, mise en avant. La sobriété est la deuxième cause avancée pour ces annulations. "Faire preuve de sobriété, montrer l'exemple, ça me paraît important", a argumenté la maire, Florence Portelli. Pour d'autres, la cérémonie de vœux semble un peu obsolète.

"Il y a une demande des élus d'avoir des vœux beaucoup plus en proximité avec l'ensemble de la population", a indiqué Olivier Barbé, de la communication de la ville de Saint-Étienne. Certaines villes vont miser sur des versions plus réduites, comme à Grenoble, où une cérémonie aura lieu en 2023, contre six habituellement.

