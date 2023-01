Jardinage : comment réussir ses semis de laitue en janvier ?

Même s’il est conseillé de ne pas vouloir aller trop vite avec les semis au risque de les voir filer ou pire d’avoir des plants qui végètent en godet, c’est quand même le bon moment pour réaliser nos premiers semis de laitues en barquette afin de les mettre en pleine terre au printemps.

Pour cela, vous avez besoin d’une barquette, d’un tamis, d’un petit tasseau de bois, du terreau, d’un pulvérisateur et de graines ! Vous pouvez utiliser une barquette de 30 cm par 20 pour réaliser entre 50 et 100 semis de laitues. Pour les graines, je vous conseille la laitue batavia dorée de printemps qui est une variété parfaite pour être plantée à cette saison et en plus, c’est une variété précoce !

On commence par remplir notre barquette de terreau jusqu’en haut, on s’arrête environ 2 cm en dessous du bord ! On tasse ensuite le terreau avec le tasseau de bois, on tapote sur le terreau sans forcer ! On éparpille ensuite nos graines puis on recouvre sur 1 cm de hauteur maximum les graines avec du terreau mais attention ! On utilise notre tamis pour avoir un terreau très fin sur le dessus. On tapote tout doucement avec le tasseau pour que les graines soient bien au contact du terreau puis on humidifie le tout avec un pulvérisateur !

On peut maintenant placer nos barquettes au chaud en attendant la levée des semis !

Dès que vos laitues lèvent, c’est-à-dire dès que vous observez une partie verte qui sort des graines, déplacez votre barquette dans une serre froide en extérieur ou sous un châssis extérieur sinon vos semis vont filer.

Mi-février, vos semis devraient avoir 4 belles feuilles, ce sera le moment idéal pour les repiquer en godet individuel pour qu’ils continuent leur développement tranquillement avant de les repiquer en pleine terre en mars !



