Jardinage : connaissez-vous la tour à pommes de terre ?

Quand on pense au potager et à la culture de la pomme de terre, on se dit tout de suite : ce n'est pas pour moi, il faut une grande surface pour réussir cette culture. Alors, il faut savoir que quand la passion du potager s’est imposée à moi, j’avais un jardin de 100 m² sur lequel j’avais réalisé deux zones 1m20 par 1m20 et une tour à pommes de terre pour tout de même débuter cette culture.

J’ai tout de suite voulu cultiver la pomme de terre pour mon fils, car quand on a un bébé à la maison, sa première source de nourriture, c’est la purée et on ajoutait avec ma femme souvent quelques pommes de terre dans les purées de légumes.

Sauf que oui, pour cultiver la pomme de terre, il nous faut un espace important car sur une surface d’un mètre carré, on peut juste planter 6 tubercules et récolter entre 3 et 5 kg maximum. Mais, en cherchant sur internet, en regardant des vidéos, j’ai trouvé une solution qui consiste à réaliser une tour soit avec des pneus, du béton, du grillage ou encore du bois. Personnellement, j’ai utilisé du bois que je trouvais plus esthétique et que je pouvais facilement démonter, stocker pour le réutiliser la saison suivante.

Si vous pouvez, réalisez une tour au format carré d’environ 30 cm afin de mettre 4 tubercules de chaque côté de votre carré. La hauteur de mes planches était de 15 cm. On complète ensuite notre premier niveau de terre si possible mélangée avec du compost. Une fois que vos pommes de terre commencent à sortir de terre avec un beau feuillage, environ 10 cm au-dessus de votre tour, vous rajoutez un étage en laissant les anciennes pousses sortir sur le côté pour qu’elles puissent continuer à se développer avec la photosynthèse. On ajoute donc un nouvel étage puis de nouvelles pommes de terre et on complète une nouvelle fois de terre. Et on refait cette opération encore une fois pour avoir une tour sur 3, voire 4 étages.

Une fois que l’ensemble des plants commence à jaunir, à devenir tout sec, c’est que c’est le moment de démonter votre tour pour passer à la récolte ! Et là, vous devriez récolter des pommes de terre sur chaque niveau.

Avec cette technique, je me souviens avoir récolté environ 5kg de pommes de terre sur une tour de 30 cm par 30 cm sans arroser !

