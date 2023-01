Comment cultiver du gingembre au potager ?

Vous voulez faire pousser une magnifique plante verte en faisant germer un rhizome ? Vous voulez cultiver vous-même votre propre épice dans votre potager ? Cette chronique est faite pour vous ! Aujourd’hui, nous allons voir ensemble comment faire germer un rhizome de gingembre pour pouvoir le planter au potager et pour finalement pouvoir récolter du gingembre 9 mois après. Vous n’aimez pas le gingembre ? Toutes les astuces que nous allons voir ensemble fonctionnent aussi pour le curcuma !

Pour débuter, il vous faut acheter un rhizome de gingembre dans le commerce, privilégiez un rhizome frais, bien ferme ! Une fois chez vous, placez-le dans un sac en papier kraft et oubliez-le dans un placard pendant 5 à 6 semaines. Après cette période, ouvrez votre sac en papier kraft et là, vous devriez observer des pousses sur votre rhizome ! C’est le signe que votre rhizome est prêt à être mis en terre, mais pas en extérieur, on va encore le garder quelques semaines au chaud.

Utilisez alors un pot avec du terreau universel mélangé à du sable à raison de 40% puis placez votre rhizome avec les pousses en dehors du terreau. Utilisez un pot légèrement plus large que votre rhizome, car le gingembre se développe mieux dans un espace restreint. Placez ensuite votre pot dans une pièce lumineuse, aérée et chauffée. L’idéal, c’est une pièce au-dessus de 20°C. Et pour finir, on garde le terreau toujours humide.

Attendre l'après Saints de glace

En attendant la mi-mai pour le repiquer en pleine terre, n’hésitez pas à nettoyer les feuilles tous les 15 jours pour favoriser la photosynthèse, vitale à son développement. Et pour l’arrosage ? Au début, le terreau doit toujours être humide, mais une fois l’apparition des deux premières feuilles, vous pouvez laisser le terreau sécher en surface entre chaque arrosage.

À la mi-mai, après les Saints de glace, une fois le risque de gel écarté, on pourra planter notre gingembre en pleine terre ! On travaillera notre terre afin d’avoir un sol très meuble et on ajoutera du sable encore une fois pour le mélanger avec notre terre afin de faciliter le développement des racines et surtout le développement des rhizomes.

6 à 8 mois après avoir mis votre rhizome en terre, les feuilles risquent de jaunir, c’est que ce sera le bon moment pour récolter vos rhizomes de gingembre ! Si vous habitez dans une région fraîche, il vous faudra récolter votre gingembre avant le jaunissement des feuilles, tout simplement en tirant sur les pousses pour extraire les rhizomes de la terre.

