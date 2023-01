Quand on débute un potager, on se pose un tas de questions ! Mais moi, je vais vous donner un conseil : foncez ! Faites des erreurs, c’est en faisant des erreurs qu’on apprend, qu’on avance et qu’on se perfectionne. En gros, plantez-vous ! Mais, j’ai aussi une réelle conviction que j’essaie de partager au maximum, c’est qu’il faut commencer par des cultures simples pour avoir des récoltes. Pourquoi ? Tout simplement, pour se motiver, pour se donner l’envie de continuer sans baisser les bras ! Et on ne va pas se mentir, avoir de belles récoltes, ça motive pour continuer son potager.

Je vais donc vous partager, selon moi, les légumes les plus simples à cultiver au potager quand on débute pour avoir de belles récoltes. Ça vous donnera des idées pour acheter vos graines car janvier, c’est la période idéale pour réaliser ses achats.

L’un des légumes les plus simples, c’est le radis. Eh oui, on sème en pleine terre et 30 jours après, on récolte nos radis. Pour réussir vos semis, n’hésitez pas à ajouter un peu de sable à votre terre afin de l’alléger et faciliter le développement des racines. N’enfoncez pas trop vos graines, pas plus de 1 cm et arrosez régulièrement.

Quelles graines choisir ?

Les haricots, les petits pois, les mangetouts sont des légumineuses très simples à cultiver. Les graines sont suffisamment grosses pour les manipuler facilement. Un conseil, 24h avant de semer vos graines en pleine terre, baignez vos graines dans de l’eau à température ambiante pour ramollir les chairs afin d’accélérer la germination.

Quand on cherche une culture facile au potager, on pense aussi aux courgettes, aux courges. Il vous faudra réaliser vos semis en godet individuel début avril pour les repiquer en pleine terre après les saints de glace, c’est-à-dire après la mi-mai. Semez une graine par godet et mettez vos graines sur la tranche à l’horizontale et non à la verticale. Vous avez ensuite l’ail rose et l’oignon que nous planterons en mars au potager. C’est une culture simple surtout si vous avez un sol bien drainant et que vous n’enfoncez pas trop les caïeux et les bulbes sinon ils vont pourrir et ne donneront aucun résultat.

Et pour finir, car oui, il faut bien faire des choix, il y a la pomme de terre, on enfonce une pomme de terre à 15-20 cm de profondeur et on attend ! C’est quand même facile. Et pour les amoureux de la tomate, c’est aussi une culture simple si vous achetez vos plants mais attention, on évite de les planter avec les pommes de terre, on enfonce les plants ⅓ au moment de les mettre en terre, on attend que les beaux jours arrivent, après la mi-mai et on arrose.

