Jardinage : tout ce qu’il faut savoir sur le semis de poivrons

La première chose à savoir, c’est que cette chronique est bien entendu tournée autour du poivron mais tout ce que je vais vous dire est valable aussi pour le piment ! Et si je vous parle du poivron aujourd’hui, c’est que comme pour l’aubergine, c’est le moment pour réaliser nos semis de poivrons, mais là aussi on le fait au chaud.

Si vous commencez les semis, sachez que le semis de poivron est l’un des semis les plus compliqués mais avec mes conseils, vous allez réussir ! Contrairement aux semis de laitues ou d’aubergine, j’aime débuter les semis de poivrons dans du coton ou de l’essuie-tout humide. Dans une boîte hermétique, vous placez vos graines dans de l’essuie-tout humide puis vous placez votre boîte sur un radiateur pendant environ une semaine. Je dis bien sur un radiateur sinon dans une pièce très chaude, la plus chaude de votre maison pour que la température dépasse si possible les 25°C.

Au bout d’une semaine, après l’ouverture de votre boîte, vous allez observer que vos graines ont germées. Celles qui n’ont pas germé, vous pouvez les mettre au compost et vous mettez de côté les autres.

Placez votre barquette dans une pièce lumineuse et chauffée

Pour la suite, on va repartir comme pour un semis traditionnel en barquette ! On commence par remplir la barquette de terreau jusqu’en haut, on s’arrête environ 2 cm en dessous du bord ! On tasse ensuite le terreau avec le tasseau de bois, on tapote sur le terreau sans forcer ! On espace ensuite nos graines d’environ 2-3 cm puis on recouvre sur 1 cm de hauteur maximum les graines avec du terreau mais attention : on utilise notre tamis pour avoir un terreau très fin sur le dessus. On tapote tout doucement avec le tasseau pour que les graines soient bien au contact du terreau puis on humidifie le tout avec un pulvérisateur !

Utilisez si vous pouvez du terreau "semis et repiquage", sinon un terreau potager mélangé à 20% avec du sable. Vous pouvez aussi réaliser votre propre terreau avec une quantité de terre tamisée de votre jardin, une quantité de compost identique à celle de la terre et une nouvelle fois tamisée, puis 15-20% de sable ! À titre d’information, je sème environ 10 graines de poivrons et 5 graines de piments pour avoir assez de récoltes sur la saison.

Vous placez ensuite votre barquette dans une pièce lumineuse et chauffée. Le terreau doit toujours être humide ! Au bout de 15 jours, n’hésitez pas à éclaircir vos semis, c’est-à-dire à retirer quelques plants pour les espacer d’environ 5 cm. Vous pouvez retirer les plants les plus petits ou difformes.

Autour de la mi-mars, voire fin mars, vous devriez avoir des plants avec deux étages pour un total de 4 belles feuilles. Vous pouvez donc les repiquer dans des godets individuels. Pensez à bien arroser après le repiquage.

Et ensuite ? On attend la mi-mai avant de les mettre en pleine terre !

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info