Jardinage : comment cultiver la pomme de terre au potager ?

C’est bientôt le moment d’acheter nos tubercules de pommes de terre afin de les faire germer pour les mettre en pleine terre ! Mais avant ça, savez-vous quand nous devons mettre nos tubercules en terre ? C’est autour de la mi-Avril, il existe un repère naturel pour savoir si c’est le moment, c’est de regarder un lilas, car on dit souvent que quand le lilas est en fleurs, c’est que c’est le moment pour mettre les tubercules en pleine terre !

Si je vous parle de la pomme de terre aujourd’hui, c’est tout simplement car c’est bien la bonne période pour trouver et acheter les tubercules en jardinerie afin de les stocker convenablement pour avoir de beaux germes pour Avril.

Avant de les acheter, il faut savoir qu’il existe plusieurs variétés de pommes de terre, il en existe des milliers dans le monde et plus de 200 en France donc autant vous dire qu’il y a du choix ! Pour choisir vos variétés, il y a 3 critères, la couleur de la chair, sa durée de culture pour arriver à maturité et pour finir son utilisation en cuisine !

Il existe des variétés à chair jaune, à chair violette. Des variétés pour les cuisiner en frites, à la vapeur ou encore en purée. Et des variétés précoces qui arriveront à maturité en 80 jours et d’autres tardives qui arriveront à maturité au bout de 120 jours.

Une fois que vous avez fait votre choix, il faudra déterminer la quantité à planter, on plante environ 6 tubercules de pomme de terre par mètre carré pour avoir entre 3 à 5 kg de récolte ! En fonction de votre place, de vos envies, et de la taille de votre foyer, vous pouvez facilement calculer le nombre de tubercules à acheter pour les planter. Personnellement, je plante environ 100 tubercules de pomme de terre sur une surface de 15m2 pour espérer avoir 40kg de récolte mais j’ai souvent bien plus.

Une fois chez vous, il va falloir les stocker pour avoir de beaux germes, des germes petits et épais. Pour cela, stocker vos tubercules dans une pièce entre 15 et 20°C et dans une pièce lumineuse ! On évite que le soleil ne tape directement sur les pommes de terre et on évite les variations de températures trop importantes. Si vous avez des boîtes d'œufs, c’est l’idéal, dans chaque alvéole, vous déposez une pomme de terre germe vers le haut. Puis vous vérifiez l’absence de pourriture.

Pendant ce temps, vous préparez votre potager, soit vous cultivez votre pomme de terre en pleine terre dans un sol bien riche et meuble. N’hésitez donc pas à aérer votre sol et à ajouter de la matière organique comme du compost pour la nourrir afin d’avoir de belles récoltes en août. On paille et on attend !

On peut aussi cultiver les pommes de terre dans des sacs, dans des buttes de permaculture, appelées aussi lasagnes mais on verra tout ça ensemble dans une prochaine chronique !

