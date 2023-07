Jardinage : comment planter des poireaux au potager ?

Les poireaux que vous allez acheter feront certainement la taille et le diamètre d’un crayon à papier ou comme on dit dans le Nord, un crayon de bois. Mais si vous attendez, car nous pouvons planter les poireaux entre juillet et septembre, ils seront bien entendu un peu plus gros. Une fois chez vous, vous allez tout simplement couper les deux tiers du feuillage et des racines afin de faciliter leurs reprises. S'il fait beau, vous pouvez déposer vos poireaux sur votre parcelle afin de les endurcir. Juste avant de le repiquer, baignez vos poireaux, la partie racinaire pendant 30 minutes dans de l’eau de pluie.

Pendant ce temps, vous pouvez préparer votre parcelle pour qu’elle puisse recevoir vos poireaux. Pour cela, aérez votre sol avec une grelinette ou une binette, retirez les herbes indésirables, puis ajoutez du compost. Les poireaux ont besoin d’une terre bien riche afin de se développer.

Utilisez votre râteau pour émiettez votre sol et cassez les mottes. Réalisez ensuite des sillons de 15 cm de profondeur, puis utilisez un plantoir pour réaliser des trous, chaque trou doit être espacé de 10 cm, voire 15 cm. Enfoncez vos poireaux dans ces trous, puis refermez votre sillon. Réalisez ensuite un second sillon en l’espaçant de 25 cm du premier rang, puis renouvelez l’opération ! On recouvre le tout avec des feuilles mortes, du foin, de la paille ou du paillage de chanvre ou de lin. Et pour terminer ? On arrose copieusement, la terre doit toujours être humide les 15 premiers jours pour faciliter le développement des racines.

En été et en automne, vous pouvez réaliser une nouvelle taille des fanes afin de renforcer l’enracinement des poireaux. N’hésitez pas à renouveler votre paillage pour garder le sol toujours humide pendant toute la période de culture. En cas de sécheresse durant l’été, arrosez en prenant soin de ne pas mouiller le feuillage.

Au milieu de vos rangs, vous pouvez réaliser un semis de carotte pour tenir à distance la teigne du poireau. L’odeur des fanes de carottes et celle du poireau repoussent la mouche de la carotte et la teigne du poireau !

Le pire ennemi de cette culture est la mouche mineuse qui peut vouloir pondre sur vos poireaux. Il n’existe pas vraiment de solution miracle à part de l’observation et pourquoi pas mettre un voile pour les empêcher de s’attaquer à vos légumes.

D’ici 4 à 5 mois, vous pourrez récolter vos poireaux au fur et à mesure de vos besoins. Récoltez seulement les poireaux que vous voulez consommer. Les poireaux sont très rustiques, donc pas besoin de tout arracher.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info