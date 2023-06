Jardinage : comment cultiver un citronnier en pot ?

Qui n'a jamais rêvé de cultiver ses propres citrons ? Savez-vous qu'il est tout à fait possible de réussir cette culture même dans les régions plus froides ? Mais attention, il faudra respecter quelques gestes, utiliser le bon contenant, le bon substrat et surtout trouver l’emplacement idéal afin d'espérer avoir une belle récolte.

En ce moment, si vous allez vous balader dans les jardineries, vous trouverez sûrement des agrumes en pot comme des citronniers. Tout simplement, car c’est la bonne période pour en planter au jardin mais attention, il faudra bien l’arroser cet été. Mais si vous n’avez pas de jardin, il est tout à fait possible de cultiver un agrume en pot.

Mon premier conseil consiste à tout de suite rempoter votre agrume. Et pas dans n’importe quel pot, nous allons utiliser de préférence un pot en terre cuite et bien entendu dans un pot plus grand. Et là, deux écoles. La première conseille d’utiliser un pot beaucoup plus grand et la deuxième qui conseille d’utiliser un pot légèrement plus grand. Moi, je conseille d’utiliser un pot plus grand, vous devez pouvoir mettre votre main de chaque côté pour que le système racinaire puisse se développer mais aussi pour vous éviter de rempoter votre agrume l’année prochaine.

Il vaut mieux utiliser un pot en terre cuite pour protéger les racines des changements de température et surtout pour éviter d’avoir un substrat trop humide ! Mais si le pot est beaucoup trop lourd et évidemment trop cher par rapport au budget que vous souhaitez allouer, vous pouvez bien entendu utiliser un pot en plastique avec des trous de drainage dans le fond pour que l'excédent d’eau s’évacue facilement.

Quel terreau ?

Concernant le terreau à utiliser, je vous recommande de prendre un terreau enrichi pour plantes méditerranéennes et agrumes que vous trouverez en jardinerie. Il est aussi possible de réaliser votre propre substrat en mélangeant 2/3 de terreau horticole, 1/3 de sable grossier ou de graviers pour favoriser le drainage et 1 à 2 poignées de compost.

Ajoutez dans le fond du pot des billes d’argile afin d’éviter que les racines ne stagnent dans l’eau. Pour éviter que les billes d’argile ne s’échappent par les trous de drainage, vous pouvez placer un morceau de terre cuite dans le fond ou un morceau de géotextile.

Au moment de repiquer votre agrume, arrosez-le tout en évitant de créer un stress hydrique important. On gratte légèrement la motte pour libérer les racines sans forcer sinon vous risquez de perturber la floraison ou pire la fructification. Puis, on place la motte au centre de notre pot. On complète le tout avec du terreau mais on essaie de laisser au minimum 2 à 3 cm d’espace à la surface pour ajouter par la suite un paillage.

Et pour finir on arrose généreusement. Placez ensuite votre agrume pour qu’il puisse avoir une exposition ensoleillée, mais abritée des vents. Votre agrume en pot pourra rester à l’extérieur du printemps à l’automne mais il faudra le rentrer l’hiver dans une pièce lumineuse non chauffée, mais sans risque de gel.

