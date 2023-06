Jardinage : comment multiplier son basilic ?

Dans une dernière chronique, je vous avais partagé mes astuces pour garder en vie votre basilic. Pour cela, n’oubliez pas, vous devez rempoter votre basilic juste après l’achat dans un pot en terre cuite avec du terreau horticole ou du terreau pour plante aromatique. Après l’avoir rempoté, vous devez l’arroser régulièrement en petite quantité et le placer dans une pièce très très lumineuse.

Mais savez-vous que vous pouvez multiplier votre plant de basilic très facilement ? Et en plus, c’est super important de couper les tiges de votre basilic pour le forcer à développer de nouvelles tiges et donc d’avoir plus de feuilles à récolter.

Pour cela, vous devez absolument désinfecter votre sécateur ou votre ciseau de jardinage. Pour cela, utilisez la flamme d’un briquet ou de l’alcool à 90°C. Puis vous passez votre flamme ou votre coton imbibé d’alcool sur les lames de votre sécateur. Cette étape est cruciale sinon les tiges peuvent noircir à l’endroit de la coupe !

Après avoir désinfecté votre sécateur, vous devez cibler les nœuds sur votre basilic. Les nœuds sont assez simples à trouver, c’est juste en dessous des feuilles. Coupez des tiges d’environ 10 - 15 cm en coupant ½ cm en dessous du nœud. Retirez ensuite les feuilles du bas en les pinçant, c’est-à-dire avec votre main. Vous pouvez bien entendu en profiter pour assaisonner votre plat.

Et là, deux méthodes s’offrent à vous. La première qui consiste à placer vos boutures dans de l’eau et la deuxième qui consiste à planter directement vos boutures en pot.

Pour la première méthode, que je recommande, placez vos boutures dans un récipient d’eau, si possible de l’eau de pluie sinon de l’eau de cuisson sans sel, une fois refroidie. Les nœuds doivent être totalement immergés mais les feuilles ne doivent pas être au contact de l’eau. Placez ensuite vos boutures dans une pièce lumineuse, chauffée et aérée. Si l’eau se trouble, vous devez la changer ! Si le niveau de l’eau baisse, vous devez refaire le niveau. Et au bout de 15 - 20 jours, vous devriez observer de belles racines sur vos boutures. Ce sera le bon moment pour les repiquer dans des godets, dans des pots individuels. Utilisez de préférence des pots en terre cuite et n’oubliez pas d’arroser en petite quantité mais tous les jours. Placez vos pots dans une pièce lumineuse, chauffée et aérée.

Pour la deuxième méthode, placez directement vos boutures dans un pot avec du terreau horticole ou du terreau pour plante aromatique. Gardez le terreau toujours humide pour que le développement des racines se forment. Cette technique fonctionne parfaitement et permet de gagner un peu de temps par rapport à la première méthode.

Et n’oubliez pas par la suite de tailler, de recommencer et surtout de déguster vos feuilles de basilic !

