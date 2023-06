Jardinage : comment partir sereinement en vacances quand on a un potager ?

Mon premier conseil, que je partage souvent dans toutes mes chroniques, c’est le paillage ! Il va permettre à votre sol de ne pas être au contact direct du soleil et donc d’avoir une terre plus humide. Vous pouvez mettre une bonne couche de paillage, 10cm environ mais seulement sur les plants déjà développés. Si vous venez de planter des melons ou des laitues, je vous conseille plutôt de placer une cagette en bois par dessus pour créer de l’ombre mais en même temps laisser le soleil passer au travers.

Ensuite, vous pouvez mettre en place des oyas, des jarres en terre cuite que vous placez en terre dans votre potager. Il existe plusieurs formats, plusieurs tailles en fonction de la zone d’irrigation. Le seul petit problème de cette solution, c’est qu’une fois que la jarre est vide, il faut la remplir mais c’est plus simple de demander à un ami de venir remplir une dizaine de jarres que de lui demander d’arroser la totalité du potager. Autre inconvénient de cette solution, c’est son prix mais pas d’inquiétude vous pouvez réaliser des oyas vous-mêmes. Pour cela, vous avez besoin d’un ancien pot en terre cuite sans couche de vernis, d’un bouchon en liège et d’une coupelle. Vous fermez le trou de drainage de votre pot avec le bouchon, vous enfoncez votre pot en terre cuite dans votre terre, vous remplissez votre jarre et vous placez la coupelle sur le dessus !

Laissez un volet ouvert pour vos plantes d'intérieur

Pour les personnes qui souhaitent investir dans une solution plus durable, vous pouvez mettre en place un système d’arrosage goutte-à-goutte au potager. Ce système peut être connecté à votre puits ou à une cuve de récupération d’eau de pluie. Et vous pouvez régler avec des minuteurs ou des électrovannes la durée d’arrosage de vos zones. C’est assez pratique si on veut arroser un peu plus nos tomates que nos radis ! On programme la durée d’arrosage de chaque zone et le moment, on déclenche par exemple l’arrosage le matin entre 5h et 7h.

Mais que ce soit avec des oyas ou avec un système de goutte-à-goutte, je vous conseille quand même de pailler votre potager ! Pour les personnes qui partent en vacances et qui ont le même problème pour les plantes d’intérieur, il existe les mêmes solutions que pour le potager mais je vous partage tout de même mes petits conseils !

Quand on part en vacances, on a tendance à fermer l’ensemble des volets pour des raisons de sécurité. Vos plantes ne peuvent pas rester dans l’obscurité jusqu’à votre retour ! Regroupez-les dans une pièce où vous laisserez un volet ouvert. Souvent, il s’agit d’une pièce à l’étage. Attention tout de même à ne pas les exposer à la lumière directe pour éviter les brûlures. Regroupez vos plantes vertes autour d’un récipient d’eau placé en hauteur. Utilisez ensuite un fil de laine. Enfoncez-le dans la motte de terre de votre plante verte et placez l’autre bout dans le récipient. L’eau se diffusera par capillarité quand la plante en aura besoin