Jardinage : comment planter des tomates sur son balcon

La tomate est le fruit préféré des Français et c’est sûrement pour cette raison que c’est aussi le fruit-légume le plus cultivé en France ! Mais savez-vous que même si vous n’avez pas de jardin, vous pouvez cultiver la tomate dans un pot que vous placerez sur votre balcon, sur votre terrasse ou dans votre cour ?



Mais attention, pour réussir cette culture en pot, il faudra choisir la bonne variété, choisir le bon substrat et surtout trouver l’emplacement idéal ! Avant de parler des variétés, nous allons parler du contenant, du pot à utiliser pour réussir cette culture.

Je vous conseille d’utiliser une nouvelle fois un pot en terre cuite, mais si ce n’est pas possible, vous pouvez bien entendu utiliser un pot en plastique. Car, il faut l'avouer, le pot en plastique est plus léger, notamment si on habite au 7e étage d’un immeuble sans ascenseur !

Privilégiez un pot d’une largeur de 30 cm sur 30 cm de profondeur, voire 40 cm de largeur sur 40 cm de profondeur. N’oubliez pas aussi d’utiliser un pot avec un trou de drainage dans le fond afin que le surplus d’eau s’évacue.

Ajoutez ensuite un morceau de géotextile ou un morceau de terre cuite dans le fond du pot. Puis ajoutez des billes d’argiles sur 3-4 cm pour éviter que les racines ne baignent dans l’eau et finissent par pourrir. Ajoutez ensuite un terreau horticole ou un terreau potager que vous pouvez utiliser en pot.

Ensuite, il ne vous reste plus qu’à acheter un plant de tomate adapté à la culture en pot. L’ensemble des tomates cerise, mais aussi la variété roma qui est assez simple à trouver en jardinerie ou sur les marchés, seront parfaites ! N’oubliez pas de baigner la motte de votre plant et de l’enfoncer dans le terreau jusqu'aux premières feuilles.

Placez ensuite votre pot si possible à l’abri des vents du Nord et au soleil, les tomates ont besoin d’au minimum 6 à 8 heures d’ensoleillement par jour afin de fructifier.

Pour réussir la culture en pot, il vous faudra être vigilant sur l’arrosage ! Je vous conseille avant tout d’ajouter une couche de paillage au-dessus de votre substrat pour éviter de laisser le terreau au contact direct du soleil. Vous pouvez utiliser de la paille de lin ou du miscanthus, que vous trouverez en petit sac en jardinerie. Ensuite, arrosez en laissant le terreau sécher sur les 3 premiers centimètres entre chaque arrosage. Privilégiez un arrosage en début de journée et faites attention à ne pas mouiller le feuillage !

