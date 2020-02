Oscars 2020 : les 4 choses à savoir sur la 92e cérémonie

publié le 08/02/2020 à 16:03

Le tapis rouge est déployé, les statuettes dorées reluisent, la solennelle soirée des Oscars marquera ce dimanche 9 février l'apothéose de la saison des prix cinématographiques à Hollywood.

Cette année, c'est le film 1917 qui a toutes les chances de collectionner les honneurs. Ce long-métrage intense met en scène l'équipée désespérée de deux jeunes soldats durant la Première Guerre mondiale, construit comme un plan-séquence long de deux heures. 1917 a déjà multiplié les victoires cette saison, tant aux Bafta britanniques qu'aux Golden Globes hollywoodiens.

Organisée en plein cœur d'Hollywood, au Dolby Theater, et retransmise en direct par les télévisions du monde entier, la cérémonie se déroulera cette année encore sans animateur en titre, mais avec une kyrielle de stars se succédant au micro.

En matière de prestation musicale, Elton John, favori pour l'Oscar de la meilleure chanson cette année, chantera sur scène, de même que la jeune sensation des Grammy Awards Billie Eilish. La fête n'échappera toutefois pas aux habituelles critiques sur le manque de diversité des Oscars. Hormis la Britannique Cynthia Erivo (Harriet), tous les acteurs et actrices en lice cette année sont blancs et aucune femme n'a été retenue chez les réalisateurs.

1 - Une cérémonie placée sous le signe de l'écologie

Cérémonie sans plastique, tapis rouge recyclable et dîner vegan, la 92e édition des Oscars sera placée sous le signe de la protection de l’environnement. Une prise de conscience écologique nécessaire quand on sait qu'Hollywood est la deuxième industrie la plus polluante de Californie, après celle du pétrole. En France également, la production audiovisuelle représente 1,1 million de tonnes de CO2 par an, soit l’équivalent de 410.000 allers-retours Paris-New-York.



Des mesures certes symboliques, mais qui peuvent avoir un impact important car des acteurs comme Russel Crow, Jennifer Aniston ou Leonardo DiCaprio, connus pour leurs engagements écologiques, ont déjà par leur notoriété intéressé le public à la cause environnementale. Cette tendance pourrait sans doute arriver dans l'Hexagone cette année, alors que le Festival de Cannes s'avère être très polluant par le monde qu'il ameute.

2 - Pas de maître de cérémonie mais une kyrielle de stars

Comme l'an passé, les Oscars n'auront pas de maître de cérémonie attitré. L'année dernière, après le scandale des tweets homophobes de Kevin Hart, l'Académie avait dû improviser en enchaînant des petites transitions en chansons et sketchs de différentes stars. Une formule qui avait convaincu les téléspectateurs et l'assemblée.



"Avec l’Académie des Oscars, nous avons décidé qu’il n’y aurait pas de maître de cérémonie, ce qui avait bien fonctionné l’an dernier", avait annoncé Karey Burke, la directrice des divertissements d’ABC, ce mercredi 8 janvier. Pas d'animateur star en maître de cérémonie, mais des prix remis par différentes célébrités allant des stars les plus expérimentées comme Tom Hanks, Jane Fonda et Diane Keaton, aux petits nouveaux comme Brie Larson, Olivia Colman et Rami Malek.

3 - Un hommage rendu à Kobe Bryant

Depuis l'annonce du décès de Kobe Bryant le 26 janvier 2020, Hollywood et le reste du monde rendent hommage à la légende de la NBA. L'Académie des Oscars a révélé au média américain The Hollywood Reporter, qu'un moment spécial de la cérémonie saluera la mémoire de la star du basket, oscarisée en 2018 pour son court-métrage Dear Basketball.



L'Académie des Oscars ne précise pas quelle sera la nature de cet hommage. Après l'annonce de sa mort et de sa fille de 13 ans Gianna dans un crash d'hélicoptère, le compte officiel de l'Académie, à l'instar d'autres institutions hollywoodiennes, avait posté un hommage à la star de 41 ans.



"Ils doutaient qu'un gamin réussisse dans la NBA et ils leur a prouvé qu'ils avaient tort. Ils doutaient qu'il pouvait remporter un championnat, il leur a prouvé qu'ils se trompaient. Ils doutaient qu'il pouvait réaliser des films et gagné un Oscar. Comme tous les grands artistes, Kobe Bryant a montré aux critiques qu'ils se trompaient", pouvait-on lire en légende illustrant un portrait du sportif-réalisateur avec son Oscar du Meilleur court-métrage.

4 - Les performances musicales attendues

Cette année, ce sont les chanteurs et les chanteuses nommés dans la catégorie de la Meilleure chanson originale qui seront attendues pour performer sur la scène du Dolby Theatre à Los Angeles. La 92e cérémonie des Oscars sera donc rythmée par les concerts de Randy Newman, qui interprétera I Can’t Let You Throw Yourself Away, de Toy Story 4 et Elton John pour (I’m Gonna) Love Me Again de Rocketman, déjà récompensée par le Golden Globe de la Meilleure chanson originale.



Ce sera ensuite au tour de Chrissy Metz (This Is Us) pour I’m Standing With You de Breakthrough, Idina Menzel et Aurora pour Into the Unknown de La Reine des Neiges 2 et enfin Cynthia Erivo avec Stand Up du film Harriet.