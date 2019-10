publié le 02/10/2019 à 19:01

C'est la tradition des Studios Disney : traduire dans un grand nombre de langues toutes les chansons de ses films d'animation. La Reine des Neiges 2 ne fait pas exception à la règle avec son futur tube chanté, en anglais par Idina Menzel : Into The Unknown. La version française de ce premier extrait, baptisé Dans un autre monde, a été dévoilé par Disney le 1er octobre 2019.

Il s’agit d'une chanson tout en puissance et en maîtrise vocale chantée par le personnage principal du film : Elsa, la fameuse reine des neiges. Cette chanson sera-t-elle aussi mémorable que Let It Go / Libérée, délivrée ? Il faudra attendre de découvrir les 11 nouvelles chansons du film pour le savoir.

Du côté américain, la "tracklist" de la bande-originale a été dévoilée. All is Found sera interprétée par Evan Rachel Wood (la reine Iduna), Some Things Never Change par Kristen Bell (Anna), Idina Menzel (Elsa), Josh Gad (Olaf) et Jonathan Groff (Kristoff). Olaff aura droit à un solo avec When I Am Older (Olaf), tandis que Reindeer(s) are Better than People et Lost in the Woods seront centrées sur Kristoff. Show Yourself est un duo entre Elsa et sa mère Iduna, tandis que The Next Right Thing est le solo d'Elsa. Trois chansons seront diffusées pendant le générique final : Into the Unknown par Panic! At The Disco, All is Found par la super-star de la country Kacey Musgraves et Lost in the Woods de Weezer.

Charlotte Hervieux remplace Anaïs Delva

Côté français, un changement de taille dans le casting vocal est à noter. Ce n'est plus Anaïs Delva qui prête sa voix à la reine des neiges mais Charlotte Hervieux. Le timbre est très proche de celui d'Anaïs Delva, donc le public ne sera pas choqué, mais il est légèrement plus mûr et s'approche ainsi de la version originale.

Mais pourquoi ce changement ? Anaïs Delva a pris la plume sur les réseaux sociaux pour faire taire certaines rumeurs insistantes qui laissaient penser qu'elle était en froid avec Disney.

"Ce matin encore, en me réveillant, j'ai découvert un nouveau torchon du web affirmant toujours le même mensonge : elle a été virée (du cast de La Reine des Neiges 2] à cause d'Alad'2 [film français non lié à l'univers Disney dans lequel la jeune femme reprenait le rôle d'Elsa Arendelle]. (...) Ma participation à Alad'2 ne fait l'objet d'aucune transgression de contrat, écrit la chanteuse. De plus, je ne travaille plus avec Disney depuis près de 2 ans, et ce n'est absolument pas à ma demande, bien avant le moindre début de tournage du film donc".

Je suis très abattue de laisser derrière moi un personnage qui fait tant partie de moi Anaïs Delva Partager la citation





"Je n'ai jamais transgressé aucun contrat de toute ma vie. Je n'ai pas été virée. En tout cas pas de La Reine des Neiges 2. Je n'ai jamais manqué de respect à la société Disney, insiste-t-elle (...). J'ai cependant toujours été libre, j'ai fait mes propres choix, gardé mon identité et mon naturel, je ne le regrette pas et j'en suis même très fière. Devoir dire non à ce second volet en l'état était un crève-cœur énorme, je suis très abattue de laisser derrière moi un personnage qui fait tant partie de moi, mais la reprise de collaboration était absolument impossible au vu de propos tenus par une seule personne et qui viennent s'ajouter à ce deux dernières années de stress permanent".



La chanteuse laisse entendre qu'un conflit très personnel serait aux origines de cette passation de témoin involontaire, sans en dire plus. "Aux fans de la licence Frozen : merci pour vos montagnes de message, moi aussi je voulais vraiment vous retrouver et je le veux encore mais je veux aussi pouvoir me regarder dans la glace. À qui de droit : merci pour la leçon de liberté et d'estime de soi", conclut-elle.



La Reine des Neiges 2 sortira dans les salles obscures françaises le 20 novembre 2019. Dans un autre monde fera certainement le tour du monde notamment parce que les graines de chanteurs et chanteuses la reprendront pour prouver leurs capacités vocales. Elle aura cependant bien du mal à rivaliser l'autre Dans un autre monde chantée par une certaine Céline Dion en 1998 dans l'album S'il suffisait qu'on s'aime.

> Celine Dion - Dans Un Autre Monde (Live In Paris at the Stade de France 1999) HDTV 720p