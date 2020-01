Grammy Awards 2020 : un palmarès marqué par le sacre de Billie Eilish

publié le 27/01/2020 à 08:06

C'est une soirée qui marque le sacre de Billie Eilish. Sa pop iconoclaste a été la grande gagnante des 62es Grammy Awards, remportant les Prix dans les quatre catégories reines de ces prestigieuses récompenses de la musique américaine, au cours d'une cérémonie dédiée au défunt basketteur Kobe Bryant.



À seulement 18 ans, l'adolescente aux cheveux partiellement teints en vert a été sacrée révélation de l'année et album de l'année, tandis que son titre Bad Guy a reçu à la fois le Prix de la meilleure chanson et du meilleur enregistrement. Billie Eilish est la plus jeune artiste à réussir un tel exploit.

"Je n'aurais jamais pensé que ça m'arrive, de toute ma vie", s'est-elle exclamée en venant recevoir sur scène son premier Prix de la soirée. "J'ai grandi en vous regardant tous", a-t-elle lancé ingénument au parterre de stars présentes dans la salle. Billie Eilish a aussi remporté le Grammy du meilleur album vocal pop, s'inclinant seulement face à l'exubérante rappeuse Lizzo dans la catégorie de la meilleure performance pop solo.

"Ce soir, c'est pour Kobe"





Grande favorite avec huit nominations, Lizzo est aussi repartie avec un Prix pour sa performance de R&B sur Jerome et celui du meilleur album de musique urbaine contemporaine pour Cuz I Love You.

Lizzo avait ouvert dimanche soir le gala rempli de paillettes et de stars en dédiant la cérémonie à Kobe Bryant, mort dans la matinée dans un crash d'hélicoptère avec sa fille de treize ans et sept autres personnes. "Ce soir, c'est pour Kobe", a lancé la rappeuse avant d'entamer son numéro dans le célèbre stade Staples Center de Los Angeles, l'endroit même où Kobe Bryant a joué des années durant pour l'équipe des Lakers. Des centaines d'admirateurs, souvent en larmes, s'étaient rassemblés dans l'après-midi pour rendre hommage à Kobe Bryant à l'extérieur du stade.

La maîtresse de cérémonie de la soirée, Alicia Keys, a à son tour rendu hommage à la légende du basket. "Nous ressentons tous la même tristesse en ce moment", a lancé la chanteuse. "Aujourd'hui, Los Angeles, l'Amérique et le monde entier a perdu un héros, a souligné Alicia Keys, avant d'entonner une version poignante de It's So Hard to Say Goodby", accompagnée du groupe soul Boys II Men.

Ariana Grande repart bredouille

Donné ultra-favori pour l'enregistrement de l'année, le jeune rappeur Lil Nas X a dû se contenter d'une statuette pour le clip vidéo de son tube Old Town Road et pour le meilleur duo pop avec Billy Ray Cyrus. Ariana Grande, en lice dans cinq catégories, repart bredouille, mais avec la reconnaissance de Billie Eilish qui a affirmé sur scène que la chanteuse méritait "plus que tout au monde" le Prix de l'album de l'année pour Thank U, next.



La domination de Billie Eilish, et dans une moindre mesure de Lizzo, sur le palmarès 2020 consacre les nouvelles tendances musicales qui expérimentent et se jouent des catégories traditionnelles. Elle apaisera aussi sans doute les critiques qui trouvaient que les Grammy Awards privilégiaient les artistes masculins et blancs au cours des dernières années.



Cela ne devrait toutefois pas suffire à faire totalement oublier les graves accusations de harcèlement et d'irrégularités portées contre les Grammy Awards par son ex-patronne, récemment suspendue de ses fonctions.

La mémoire de Prince et Nipsey Hussle saluée

Outre l'hommage à Kobe Bryant, la 62e édition des Grammy Awards a aussi salué la mémoire de deux stars de la musique disparues, Prince et le rappeur Nipsey Hussle.



Usher a électrisé la salle et récolté une ovation debout pour son hommage à Prince, dont il a repris Little Red Corvette, When Doves Cry et le tube planétaire Kiss. Il était accompagné dans sa performance par une époustouflante FKA Twigs, avec lingerie affriolante et pole-dance, et la percussionniste Sheila E, protégée de Prince.



John Legend, le rappeur Meek Mill et DJ Khaled sont quant à eux montés sur scène pour une performance à la gloire de Nipsey Hussle, tué l'an dernier à Los Angeles et qui a reçu deux Prix à titre posthume.

Les grands gagnants des 62es Grammy Awards

- Album de l'année : Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

- I, I - Bon Iver

- Norman Fuck*** Rockwell ! - Lana del Rey

- thank u, next - Ariana Grande

- I Used To Know Her - H.E.R.

- 7 - Lil Nas X

- Cuz I Love You (Deluxe) - Lizzo

- Father of The Bride - Vampire Weekend

- Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?



Chanson de l'année : Billie Eilish et son frère Finneas O'Connell, Bad Guy

- Always Remember Us This Way - Lady Gaga

- Bad Guy - Billie Eilish

- Bring My Flowers Now - Tanya Tucker

- Hard Place - H.E.R.

- Lover - Taylor Swift

- Norman Fuck*** Rockwell - Lana del Rey

- Someone You Love - Lewis Capaldi

- Truth Hurts - Lizzo



Révélation de l'année : Billie Eilish

- Black Pumas

- Billie Eilish

- Lil Nas X

- Lizzo

- Maggie Rogers

- Rosalia

- Tank and the Bangas

- Yola



Enregistrement de l'année : Billie Eilish, Bad Guy

- Hey Ma, Bon Iver

- Bad Guy - Billie Eilish

- 7 Rings - Ariana Grande

- Hard Place - H.E.R.

- Talk - Khalid

- Old Town Road - Lil Nas X

- Truth Hurts - Lizzo

- Sunflower - Post Malone et Swaelee



Meilleure prestation pop solo : Lizzo, Truth Hurts

- Spirit - Beyoncé

- bad guy - Billie Eilish

- 7 rings - Ariana Grande

- Truth Hurts - Lizzo

- You Need To Calm Down - Taylor Swift



Meilleur album urbain contemporain : Lizzo, Cuz I Love You (Deluxe)

- Apollo XXI - Steve Lacy

- Cuz I Love You - Lizzo

- Overload - Georgia Anne Muldrow

- Saturn - NAO

- Being Human In Public - Jessie Reyez



Meilleur album R&B de l'année : Anderson .Paak

- 1123 - BJ The Chicago Kid

- Painted - Lucky Daye

- Ella Mai - Ella Mai

- Paul - PJ Morton

- Ventura - Anderson .Paak



Meilleur album rap : Tyler the Creator, Igor

- Revenge of the Dreamers III - Dreamville

- Championships - Meek Mill

- I Am Greater Than I Was - 21 Savage

- Igor - Tyler the Creator

- The Lost Boy - YBN Cordae



Meilleur clip de l'année : Lil Nas X & Billy Ray Cyrus, Old Town Road

- We’ve Got to Try - The Chemical Brothers

- This Land - Gary Clark Jr.

- Cellophane - FKA twigs

- Old Town Road - Lil Nas X & Billy Ray Cyrus

- Glad He’s Gone - Tove Lo

Les autres récompenses principales de la soirée

- Meilleure performance rap : Nipsey Hussle, Racks in the middle

- Meilleur album de rock: Cage The Elephant, Social Cues

- Meilleur album vocal pop: Billie Eilish, When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

- Meilleur duo ou performance collective pop: Lil Nas X et Billy Ray Cyrus, Old Town Road

- Meilleur album de musique alternative: Vampire Weekend, Father of the Bride

- Meilleur album de musique du monde: Angelique Kidjo, Celia