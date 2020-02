Oscars 2020 : tapis rouge recyclable, dîner végan... la cérémonie passe au vert

publié le 07/02/2020 à 09:28

Hollywood n’échappe pas à la mode écolo. La 91e édition des Oscars , qui se déroulera dans la nuit du dimanche 9 au lundi 10 février, sera placée sous le signe de la protection de l’environnement. Toutefois, beaucoup d’efforts restent à faire car lorsqu'on parle de cérémonie de récompense du cinéma plus respectueuse de l’environnement, on peut vraiment parler de rédemption.

En effet, Hollywood est la deuxième industrie la plus polluante de Californie après celle du pétrole et en France la production audiovisuelle représente 1,1 million de tonnes de Co2 par an soit l’équivalent de 410.000 allers-retours Paris-New-York. Lors de la cérémonie des Oscars, le monde du cinéma va donc montrer ses bonnes intentions environnementales devant les caméras du monde entier.

Ses principaux engagements sont une cérémonie sans plastique, un tapis rouge recyclable et un dîner végan. Ses dispositions peuvent avoir un impact important car des acteurs comme Russel Crow, Jennifer Aniston ou Leonardo DiCaprio, connus pour leurs engagements écologiques, peuvent par leur personnalité, intéresser d’avantage de monde à leur cause. Cette tendance pourrait sans doute arriver dans l'Hexagone cette année, alors que le Festival de Cannes s'avère être très polluant par ce qu’il entraîne comme foule

Le plus

Blablacar, principal site de covoiturage, a annoncé une augmentation de 71% de son chiffre d’affaires en 2019. 70 millions de Français ont utilisé les services blablacar et blabalbus, et l’entreprise explique ses résultats par une prise de conscience face au réchauffement climatique mais aussi grâce aux grèves des transports en fin d’année.

La note

2/20 au président brésilien Jair Bolsonaro qui veut exploiter les terres indigènes. L'élu va ouvrir l’exploitation minière dans les zones indigènes et de nombreuses tribus craignent un prochain drame pour l’environnement en Amazonie.